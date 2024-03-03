Рамиль Муллин присоединился к волонтерам, научившим его плести маскировочные сети

Фото: Надежда Багаутдинова

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин посетил пункт гуманитарной помощи в Верхней Уратьме, где плетут маскировочные сети и делают окопные свечи. Сельчане готовят гуманитарную помощь для участников спецоперации.

Практически ежедневно они собираются в местном Доме культуры. На днях к ним присоединился и Рамиль Муллин. «У меня как галстук получается пока, мы же кроме галстуков ничего не умеем», — пошутил он.

Научиться плести маскировочные сети не так трудно, говорят жители Верхней Уратьмы. Руки быстро привыкают. Этим полезным делом они начали заниматься всего лишь в октябре. Активистка Татьяна Иванова рассказала: если за сутки набирается порядка 10 человек, то одну большую масксеть можно создать за два дня.

Фото: Надежда Багаутдинова

В соседнем кабинете работа тоже кипит. Здесь делают окопные свечи. Железные банки привозят из Нижнекамска, местные школьники разрезают картон, а взрослые в три этапа заливают парафин. Если все сделать правильно, такая свеча будет гореть около 9 часов. Волонтеры везут их прямиком на передовую.

«Оттуда сразу же нам солдаты благодарственные письма присылают, уже два прислали. Видеоролики присылают с благодарностями. Эти свечи их очень выручают, они нам в этот раз видео присылали, как перчатки сушили. Свечу в печь, она горит, и перчатки моментально высыхают. Кушать тоже готовят на них», — рассказала руководитель Верхнеуратьминского сельского дома культуры Галина Большакова.

Фото: Надежда Багаутдинова

В завершение глава города и района вручил благодарственные письма волонтёрам и активным сельчанам.

«Когда ребята увидят, что делают наши детишки, старшее поколение, это будет то тепло, которое поможет им выжить и вернуться с победой. Мы в этом нуждаемся, хотим, чтобы ребята быстрее вернулись живыми и здоровыми. Победа будет за нами», — заявил Муллин.

Фото: Надежда Багаутдинова

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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