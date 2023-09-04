Рамиль Муллин предложил снижать скоростной режим в Нижнекамске

В Нижнекамском районе Татарстана не снижается количество аварий, поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы среднескоростной режим в Нижнекамске был не более 40 км/ч. С таким предложением на деловом понедельнике выступил глава района Рамиль Муллин.

«Пока скоростной режим очень высокий. Любой транспорт, в который ты садишься, едет быстрее человека. Задача, чтобы доехать от точки „А“ до точки „Б“ и все остались живы. Среднескоростной режим в городе должен быть не более 40 км/ч», — заявил градоначальник.

Также градоначальник обратил внимание на то, чтобы заезды и выезды на парковки и во дворы стали максимально безопасными. Помимо этого, он предложил увеличить количество пешеходных переходов, создавать искусственные неровности для снижения скорости.

«Пока смертей меньше не становится — кто-то куда-то спешит, кто-то спешит за смертью. В дневное время машин много, скорость более-менее оптимальная. Вечером машин становится много. Нужно использовать все методы», — добавил он.

Начальник отдела ГИБДД по Нижнекамскому района Ильдар Ахметзянов доложил, что за восемь месяцев 2023 года в районе произошло 117 ДТП с пострадавшими, в которых 9 человек погибли и 131 получили травмы.

«Для нас сейчас важно использовать все современные методы и технологии для уменьшения дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Наша задача — сделать дороги Нижнекамска безопасными, чтобы мы никого не потеряли», — резюмировал Рамиль Муллин.