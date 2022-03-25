Рамиль Муллин поздравил семью из Нижнекамска с рождением тройняшек

Во Дворце бракосочетания Нижнекамска состоялась церемония имянаречения тройняшек, которые родились в семье Юнусовых. Со знаменательным событием новоиспеченных родителей Алмаза и Екатерину поздравил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Малыши появились на свет 4 января этого года. Родители назвали сыновей именами Хасан и Вильдан, а дочку — Вилией. В семье Юнусовых это не первые дети, подрастает старший сын Демид.

Выражаю слова благодарности, особенно, конечно, маме. Трое детей — это непросто. Пусть ваши малыши растут здоровыми, умными, счастливыми и станут достойными гражданами нашего города, республики и страны», — поздравил семью Рамиль Муллин и вручил подарок.

Специалисты ЗАГСа вручили родителям первые документы малышей — свидетельства о рождении. Теплые слова прозвучали от общественной организации «Женщины Нижнекамска».

Как отмечают в администрации района, регистрация рождения тройняшек для Нижнекамского района является крайне редким событием.

Так, за последние семь лет Управлением ЗАГС Нижнекамска было зарегистрировано только 5 таких случаев — в двух семьях в 2016-м, по одной семье в 2018, 2021 и 2022 годах.