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Общество
25 марта 2022  08:54
Эльза Кузнецова

Рамиль Муллин поздравил семью из Нижнекамска с рождением тройняшек

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Рамиль Муллин поздравил семью из Нижнекамска с рождением тройняшек

Во Дворце бракосочетания Нижнекамска состоялась церемония имянаречения тройняшек, которые родились в семье Юнусовых. Со знаменательным событием новоиспеченных родителей Алмаза и Екатерину поздравил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин. 

Малыши появились на свет 4 января этого года. Родители назвали сыновей именами Хасан и Вильдан, а дочку — Вилией. В семье Юнусовых это не первые дети, подрастает старший сын Демид.

Выражаю слова благодарности, особенно, конечно, маме. Трое детей — это непросто. Пусть ваши малыши растут здоровыми, умными, счастливыми и станут достойными гражданами нашего города, республики и страны», — поздравил семью Рамиль Муллин и вручил подарок.

Специалисты ЗАГСа вручили родителям первые документы малышей — свидетельства о рождении. Теплые слова прозвучали от общественной организации «Женщины Нижнекамска».

Как отмечают в администрации района, регистрация рождения тройняшек для Нижнекамского района является крайне редким событием. 

Так, за последние семь лет Управлением ЗАГС Нижнекамска было зарегистрировано только 5 таких случаев — в двух семьях в 2016-м, по одной семье в 2018, 2021 и 2022 годах.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

#нижнекамский район
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