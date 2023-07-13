Рамиль Муллин поздравил с рождением ребенка семью мобилизованного

Шарики, песни, море цветов и подарков: так сегодня поздравили семью мобилизованного нижнекамца с важным событием — у молодых родился первенец.

Глава района, депутат округа, волонтеры и представители ТОС пожелали малышке и ее родителям здоровья и, самое главное, чтобы глава семейства вернулся с зоны специальной военной операции живым и здоровым.

Фото: © Надежда Багаутдинова

Глава семейства проходит службу в зоне спецоперации с октября прошлого года. Недавно он приезжал в отпуск, но и сейчас не смог пропустить появления на свет своего ребенка и приехал на встречу. Вес новорожденной превысил 3,5 килограмма. Для родителей настоящее счастье, что в этот знаковый день они смогли быть вместе. И, несмотря на сложные роды и скорую разлуку, они продолжают шутить.

Фото: © Надежда Багаутдинова

За чашкой чая глава Нижнекамского района Рамиль Муллин поговорил с молодыми. Он поздравил их с рождением первенца и вручил денежный сертификат на приобретение предметов первой необходимости для малыша.

Супруги, Никита и София, попросили оказать помощь с попутной машиной, которая бы доставила мобилизованного до места службы.

Фото: © Надежда Багаутдинова

Тем временем новоиспеченные бабушки и дедушка нянчились со своей первой внучкой. Имя малышки родные пока держат в секрете.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.