Рамиль Муллин потребовал ликвидировать мусорные свалки в Нижнекамском районе РТ

В Нижнекамском районе необходимо выявить и ликвидировать все свалки, а также создать в городе площадку для сбора строительного мусора. Такое поручение сегодня на «деловом понедельнике» озвучил руководитель исполкома района Рамиль Муллин.

По словам начальника Закамского территориального отдела Минэкологии РТ Алексея Лобанова, в рамках санитарно-экологического двухмесячника на территории района проводится масштабная работа по устранению несанкционированных свалок. На начало года таких свалок было 64, сейчас — 47. Большая часть всех нарушений приходится на муниципальные земли.

Комментируя выступление главного эколога района, Муллин отметил, что это только часть свалок, которая фиксируется ведомством, на самом деле их гораздо больше. Так, большие свалки организованы в посёлке Строительный, БСИ и даже на въезде в город. Он подчеркнул, что работа по устранению свалок должна быть системной.

«Свалок быть не должно вообще! Эта работа должна стать системной. У каждой территории есть собственник, который должен отвечать за это. Сейчас необходимо провести ревизию, найти все эти „злачные“ места и устранить их», — отметил он.

Рамиль Муллин подчеркнул, что уборка мусора — это не цель, необходимо выстроить системную работу управления отходами, когда практически любой мусор будет перерабатываться. Глава исполкома привел в пример АО «ТАНЕКО», где мусор перерабатывается. «Ответственным структурам надо провести ревизию, выявить все проблемные места и устранить их», — заключил Муллин по итогам совещания.