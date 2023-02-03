Рамиль Муллин попросил соединить дорогами Нижнекамск и строящийся обход на трассе М7

Соединить дорогами Нижнекамск и трассу М7 попросил глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин. С такой просьбой он обратился к Президенту республики Рустаму Минниханову на заседании коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

«Остается нерешенным вопрос о соединении центральной магистрали города и дороги от промышленного узла со строящейся федеральной трассой. В связи с этим убедительно прошу дать поручение Миндортрансу о проектировании и строительстве этих автодорог до ввода в эксплуатацию федеральной трассы», – сказал докладчик.

В Нижнекамском районе до конца 2024 года будет построен обход Нижнекамска и Набережных Челнов от автодороги М7 «Волга» с мостом реку Кама, напомнил Муллин.

По его мнению, этот проект позволит Нижнекамску выйти из разряда «тупикового в транзитный», даст импульс развитию муниципалитета, станет драйвером экономики, откроет новые возможности для привлечения инвесторов и развития территорий.