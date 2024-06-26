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Рамиль Муллин: поликлиника в микрорайоне 35А Нижнекамска готова на 50 процентов
О выполнении половины работ по строительству детской поликлиники в микрорайоне 35А Нижнекамска сообщил мэр города Рамиль Муллин.
«Наши строители бодро идут к цели: детская поликлиника в микрорайоне 35А готова на 50%. Напомню, начали стройку больницы в марте. В планах открыть поликлинику уже в конце года», – написал градоначальник.
Муллин отметил, что горожане очень ждут сдачу данного объекта и сейчас стоит задача по укомплектованию штата медиков.
Градоначальник напомнил, что будущее учреждение сможет принимать в смену 200 пациентов. В нем разместятся кабинеты всех необходимых специалистов, детский центр здоровья и пункт выдачи молочного питания.
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