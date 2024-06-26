news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 26 июня 2024 17:43

Рамиль Муллин: поликлиника в микрорайоне 35А Нижнекамска готова на 50 процентов

Скопировать ссылку

О выполнении половины работ по строительству детской поликлиники в микрорайоне 35А Нижнекамска сообщил мэр города Рамиль Муллин.

«Наши строители бодро идут к цели: детская поликлиника в микрорайоне 35А готова на 50%. Напомню, начали стройку больницы в марте. В планах открыть поликлинику уже в конце года», – написал градоначальник.

Муллин отметил, что горожане очень ждут сдачу данного объекта и сейчас стоит задача по укомплектованию штата медиков.

Градоначальник напомнил, что будущее учреждение сможет принимать в смену 200 пациентов. В нем разместятся кабинеты всех необходимых специалистов, детский центр здоровья и пункт выдачи молочного питания.

#нижнекамск #поликлиника #Рамиль Муллин
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2