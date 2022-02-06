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Общество
6 февраля 2022  20:10

Рамиль Муллин показал нового питомца — канадского сфинкса

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Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин познакомил подписчиков в своем Instagram с новым питомцем — котенком породы «канадский сфинкс».

«Знакомьтесь, новый член нашей семьи — Хан Батыр!» — написал он.

Фолловеров Муллина растрогал новый питомец семьи. Они отметили, что это очень добрые и ласковые кошки. «Какое чудесное прибавление в семье», «Горячая милота», «Пусть принесет счастье в дом!!! Кошка это всегда уют и домашний антистресс», — написали они.

Часть подписчиков попросила обратить внимание на приюты для бездомных животных, а некоторые пожелали, чтобы дороги Нижнекамска были такими же гладкими, как кожа этих кошек.

#рамиль муллин #нижнекамский район
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