Рамиль Муллин поблагодарил нижнекамских волонтеров за их деятельность

5 декабря отмечается Международный день добровольца. В связи с праздником руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин поблагодарил волонтеров за добрые дела — в своем Instagram он выложил видеоролик с активистами из Нижнекамска.

«Спасибо всем нижнекамским волонтерам за те добрые дела, которые вы делаете каждый день!» — подписал видео Рамиль Муллин.

На видеокадрах можно увидеть представителей Нижнекамского волонтерского центра — 17-летнего Райнура Ахметшина, который следит за чистотой в городе, Гульназ Мансурову, помогающую организовать выставки и экскурсии, 15-летнюю Камиллу Сабирову, которая заботится о бездомных животных, 52-летнюю Наталию Маркелову, которая проводит благотворительные мастер-классы и многих других.

К поздравлениям Рамиля Муллина присоединились и горожане.

«С праздником! Спасибо за дела, которые выполняете от сердца», «С праздником! Поздравляю ребят волонтёров, самых отважных и добрых», «Спасибо вам, волонтеры, за ваше подаренное другим время, за ваш труд и радушие. Пусть ваш пример будет показателен для всех. Рәхмәт сезгә, волонтерлар!» — написали подписчики.