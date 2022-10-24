Рамиль Муллин о неправильной разметке возле музея Нижнекамска: «Бывают в жизни огорчения»

В Нижнекамске некорректно нанесена разметка пешеходного перехода напротив городского музея по проспекту Строителей. Однако это не трагичная ситуация, которая не стоит того шума, который она вызвала в соцсетях, считает глава района Рамиль Муллин. Свое мнение он озвучил сегодня на деловом понедельнике.

«Татавтодор боятся за свой пешеходный переход что ли? — сказал он, обращаясь к дорожникам на совещании. — Все социальные сети бушевали с этим переходом. Понятно, что ребята чуть-чуть ошиблись. Ну понятно, бывают в жизни огорчения, но это не настолько трагичная вещь. Мы не умеем пока видеть то, что делается, и не умеем рассказывать о том, что делаем».

Накануне в социальных сетях появилось фото нанесенной дорожной разметки. На кадре видно, что пешеходный переход и дорога «не сошлись». В комментариях пользователи Сети высмеяли работу дорожников.

«Может, новые стандарты? Сейчас все криворукое, кособокое прокатывает».

«Стоит задуматься о качестве дорожного полотна. Если они нормально зебру не могут нарисовать. А надзорный орган стоило бы наказать рублем».

«Не видите что-ли? Там люк канализационный! Так обыграли».

«Произошла ошибка разметчиков. Подрядчику дано поручение все исправить и привести в норму в ближайшее время. Будем держать на контроле данную ситуацию», — написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Нижнекамского района Яна Енькова.