Рамиль Муллин: «Нижнекамск прошел порог заболеваемости»

Жители Нижнекамска в последнюю неделю стали реже обращаться в поликлиники и скорую помощь. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Ситуация по ковиду остается напряженная, — отметил он. — Хотя в последнюю неделю мы видим спад заболеваемости, особенно в части обращений в поликлиники. По информации Управления здравоохранения мы имеем снижение на 46%, по обращениям в скорую помощь — на 10% и в целом на 20% снижение заболеваемости ОРВИ», — отметил спикер.

Рамиль Муллин подчеркнул, что данные цифры говорят о том, что «Нижнекамск прошел порог заболеваемости».

В ковид-госпитале остается 170 человек, из низ два — на ИВЛ. В основном, 90% — это взрослое население старше 60 лет. По словам руководителя исполкома, эти пациенты не прошли вакцинацию и ревакцинацию.

По данным на 20 февраля первый этап вакцинации прошли 166 391 человек, вакцинировались полностью 159 786 нижнекамцев. Ревакцинацию прошли 17 тыс. жителей Нижнекамского района.