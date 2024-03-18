Рамиль Муллин: «Нижнекамск не может обеспечить полный отвод воды из-за системы ливневок»

Глава Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин на деловом понедельнике поручил управляющим компаниям подготовиться к обильному таянию снега. Он констатировал, что система ливневок Нижнекамска не справляется с этой задачей.

Вместе с тем мэр отметил, что снежные полигоны в Нижнекамске переполнены. Соответственно, вывоз снега с сегодняшнего дня будет прекращен.

«Сегодня все наши снежные полигоны заполнены. Нет ни места, ни возможности. Наверное, с сегодняшнего момента мы прекратим вывоз, так как туда заехать невозможно. Прошу управляющие компании максимально сделать так, чтобы вода не пошла в подвалы, подсобные помещения», — поручил он.

Муллин заметил, что для этого необходимо использовать заградительные барьеры или другие приспособления.

«Снега очень много, мы не гарантируем, что вода не будет стоять на парковках. Город не имеет такой системы ливневок, которая бы обеспечивала полный отвод воды. Сделать так, чтобы за один день всё это высохло, не получится. Этот период нужно вместе выдержать», — подчеркнул он.

Заместитель руководителя исполкома Нижнекамска по вопросам ЖКХ Максим Парамонов доложил, что в этом зимнем сезоне из города вывезено рекордное количество снега — 650 тыс. куб. метров. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

Снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме. Проводятся противопаводковые мероприятия, работники ЖКХ очищают козырьки подъездов и крыши домов от снега и сосулек. На этой неделе особое внимание уделят расчистке тротуаров и пешеходных переходов, при необходимости их обработают противогололедными средствами.