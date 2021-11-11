Рамиль Муллин: Нижнекамск должен стать столицей нефтехимии в стране

Руководитель исполнительного комитета Рамиль Муллин на большой пресс-конференции с представителями СМИ поделился мнением, что Нижнекамск должен стать столицей нефтехимии в России.

«Пока в стране нет столицы нефтехимии. В Нижнекамске такая конфедерация химии, нефтехимии, нефтепереработки. Почему бы Нижнекамску не стать центром и не собирать большие форумы, симпозиумы? Во всем мире сегодня растет химия. Если еще пять лет назад мы говорили об инженерии, то сейчас будущее — за химией. Благо в Нижнекамске это есть», — отметил руководитель.

Муллин подчеркнул, что на сегодняшний день все крупные события по нефтехимии в республике проходят в столице Татарстана. Однако, по мнению Муллина, выставки по нефтехимической отрасли должны проводиться в Нижнекамске.

«Я уже это обсуждал с промышленниками. Все-таки выставки должны проходить в столице нефтехимии — Нижнекамске. То, что мы сегодня имеем, в созидательном режиме необходимо поднять на новую ступень. Есть предложения усилить выставочное направление», — резюмировал Муллин.