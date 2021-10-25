Муллин: Нацпроект поможет Нижнекамску улучшить ситуацию с общественным транспортом

Вопросы обеспокоенных ситуацией с общественным транспортом жителей Нижнекамска обоснованы. Но существующие проблемы достаточно сложны, иначе они бы уже были решены, заявил на деловом понедельнике и. о. руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Работа над транспортной реформой ведется постоянно. Мы проводим совещания различного уровня, в том числе и с министром транспорта республики. Были с ним очные и заочные встречи», — отметил Рамиль Муллин.

Он рассказал о своей поездке в Набережные Челны на предприятие «РариТЭК», где производятся в том числе и автобусы.

«Есть финансовые вопросы. Сегодня „НефАЗы” стоят 14 млн рублей, „Лотосы” — 11 млн. Будем искать возможности включения нас в национальный проект „Безопасные качественные дороги”», — упомянул возможный вариант решения проблемы руководитель Нижнекамска.

По этой программе Нижнекамск смог бы получить 24 автобуса. Даже этого недостаточно, чтобы закрыть потребность горожан в общественном транспорте, но это помогло частично решить вопрос, уточнили в пресс-службе муниципалитета.

Проект «Безопасные качественные дороги» реализуется начиная с 2017 года. Изначально он был федеральным проектом, с 2019-го стал национальным, а в 2021-м поменял название (ранее он назывался «Безопасные и качественные дороги»). Национальные проекты воплощаются в жизнь по инициативе Президента РФ Владимира Путина.