Рамиль Муллин: «Нам важно создать все условия, чтобы каждый нашел место в Нижнекамске»
О развитии экономики и социальной сферы Нижнекамского района, мерах поддержки для молодых специалистов и борьбе с бездомными животными рассказал руководитель города и района Рамиль Муллин на предновогодней пресс-конференции.
«Не многие регионы России могут похвастаться такими цифрами»
Открывая конференцию, Рамиль Муллин отметил, что в непростых условиях экономики и санкционного давления уходящий год был для Нижнекамска продуктивным.
«Промышленность города заточена на внешние рынки — на нее приходится 30% в общем объеме республиканского экспорта, тем не менее не был свернут ни один инвестпроект. Рост объемов валовой продукции предприятий ожидается на уровне 160%. Индекс промпроизводства составил почти 102%. В рамках одной территории это высокие показатели», — дал свою оценку глава Нижнекамского района.
Муллин также отметил, что прогноз отгруженной продукции по итогам 2022 года составит около 835 млрд рублей. Для сравнения — в прошлом году этот показатель равнялся примерно 700 млрд рублей.
Объем инвестиций по итогам года составляет 145 млрд рублей. В прошлом году в развитие экономики Нижнекамского района было вложено порядка 130 млрд рублей. «Не многие регионы России могут похвастаться такими цифрами», — подчеркнул Муллин.
«Открытие объектов даст толчок развитию новым компетенциям в городе»
Глава города и района убежден, что роль в формировании и поддержании трудового потенциала играет социальная инфраструктура. Так, в этом году на территории Нижнекамска открыли полилингвальную школу «Адымнар» на 1,2 тыс. ученических мест, а также лицей №38 «Вектор» на 1 тыс. учащихся, еще 5 школ были отремонтированы.
Серьезные изменения произошли и в системе здравоохранения. В уходящем году построили приемно-диагностическое отделение Нижнекамской районной больницы.
«Строительство этого объекта кардинально поменяет подходы к здравоохранению и даст новый импульс развитию медицины в республике», — подчеркнул Муллин.
Помимо этого, в Нижнекамске завершаются реконструкции бывшего кинотеатра «Джалиль». На этом месте 28 декабря планируется открытие Театра юного зрителя. Открытие культурного объекта станет прекрасным новогодним подарком жителям, уверен глава города.
«Мы можем поменять отношение людей к проведению своего досуга»
Рамиль Муллин отметил, что культурный облик Нижнекамска формируют не только строительство новых пространств, но и проведение масштабных событий, таких как фестивали «Волга-Волга», «Сила слова» и традиционный праздник «Сабантуй». «Мероприятия реально меняют среду, облик города и отношение людей. Они способствуют культурному росту населения», — заявил глава Нижнекамского района.
По его мнению, проведение культурных мероприятий в городе со временем может повилять на число магазинов, продающих алкоголь.
«В Нижнекамске достаточно много магазинов с алкогольной продукцией — это говорит о том, что на это есть запрос. Мы не можем запретить потребление, но мы можем поменять отношение людей к проведению своего досуга. Ведь чем больше культурных событий, тем меньше будет возникать потребность. В следующий год мы планируем провести мероприятия под эгидой Года здорового образа жизни», — отметил Муллин.
«Каждому приезжающему в Нижнекамск врачу будем давать 100 тыс. рублей»
Во время пресс-конференции глава города и района затронул еще одну важную тему — отток молодежи. По словам Муллина, молодые люди уезжают на учебу в другие города и обратно не возвращаются.
«В этом году мы объявили конкурс на должность руководителя, который объединит всю молодежь Нижнекамска. Нам нужен активный и инициативный лидер, который поможет нам в том, чтобы молодежь оставалась в городе на многие годы», — подчеркнул он.
По мнению Муллина, для молодежи необходимо создавать новые точки притяжения – досуговые площадки, молодежные пространства, подростковые клубы. Он также отметил, что о культурном центре мечтают и сами горожане. Сегодня в городе есть только Дом народного творчества, построенный в 1970-х годах. Вместе с тем Нижнекамску необходим новый культурный центр с концертным залом на 1,5 тыс. мест. Он будет востребован как у творческой интеллигенции, так и у населения.
«На следующий год мы планируем вводить новые меры поддержки молодых специалистов. Каждому приезжающему в Нижнекамск врачу будем выделять по 100 тыс. рублей как подъемные средства. Помимо этого, в этом году мы построили порядка 380 домов в рамках программы социальной ипотеки. Нам важно создать условия, чтобы каждый нашел место в Нижнекамске», — заявил Муллин.
«Жалоб от населения на транспорт стало в четыре раза меньше»
В общении с журналистами глава Нижнекамского района подчеркнул, что в последние годы администрация уделяет особое внимание проблеме общественного транспорта. Так, при поддержке Правительства Татарстана власти смогли закупить 50 автобусов, что кардинально изменило острую проблему нехватки транспорта.
«Сегодня в Нижнекамске порядка 9 автобусных и 4 трамвайных маршрутов. Мы сделали беспрецедентной поддержку транспорта в республике. Жалоб от населения на транспорт стало в четыре раза меньше. Задача была непростая, но мы с ней справились», — поделился Муллин.
Он также добавил, что в дальнейшем городской транспорт пополнится 20 новыми автобусами. Благодаря этому планируется урегулировать интервалы движения и расширить сетку городских маршрутов.
В Нижнекамске откроют приют для животных, способный вместить до 400 четвероногих
Участники встречи обсудили и проблему безнадзорных животных в городе. Одним из путей решения Муллин видит введение паспортов для животных, чтобы все данные о собаке и ее владельце были занесены в электронную базу. Так, если животное останется на улице, специалисты могут выяснить адрес и имя хозяина.
«Другим вариантом решения проблемы является строительство приюта для животных. Нижнекамск вошел в пилотную программу, благодаря чему в городе появится приют, который будет вмещать до 400 четвероногих. Сейчас мы находимся на стадии проектирования», — сообщил журналистам глава города и района.
Он также отметил, что необходимо повышать ответственность горожан за судьбу их домашний питомцев. «На улицах города не должно быть бездомных животных», — подытожил Муллин.