Рамиль Муллин: «Нам важно создать все условия, чтобы каждый нашел место в Нижнекамске»

О развитии экономики и социальной сферы Нижнекамского района, мерах поддержки для молодых специалистов и борьбе с бездомными животными рассказал руководитель города и района Рамиль Муллин на предновогодней пресс-конференции.

Рамиль Муллин на предновогодней пресс-конференции подвел итоги уходящего года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не многие регионы России могут похвастаться такими цифрами»

Открывая конференцию, Рамиль Муллин отметил, что в непростых условиях экономики и санкционного давления уходящий год был для Нижнекамска продуктивным.

«Промышленность города заточена на внешние рынки — на нее приходится 30% в общем объеме республиканского экспорта, тем не менее не был свернут ни один инвестпроект. Рост объемов валовой продукции предприятий ожидается на уровне 160%. Индекс промпроизводства составил почти 102%. В рамках одной территории это высокие показатели», — дал свою оценку глава Нижнекамского района.

Муллин также отметил, что прогноз отгруженной продукции по итогам 2022 года составит около 835 млрд рублей. Для сравнения — в прошлом году этот показатель равнялся примерно 700 млрд рублей.

Объем инвестиций по итогам года составляет 145 млрд рублей. В прошлом году в развитие экономики Нижнекамского района было вложено порядка 130 млрд рублей. «Не многие регионы России могут похвастаться такими цифрами», — подчеркнул Муллин.

Прогноз отгруженной продукции по итогам 2022 года составит около 835 млрд рублей Фото: president.tatarstan.ru

«Открытие объектов даст толчок развитию новым компетенциям в городе»

Глава города и района убежден, что роль в формировании и поддержании трудового потенциала играет социальная инфраструктура. Так, в этом году на территории Нижнекамска открыли полилингвальную школу «Адымнар» на 1,2 тыс. ученических мест, а также лицей №38 «Вектор» на 1 тыс. учащихся, еще 5 школ были отремонтированы.

Серьезные изменения произошли и в системе здравоохранения. В уходящем году построили приемно-диагностическое отделение Нижнекамской районной больницы.

«Строительство этого объекта кардинально поменяет подходы к здравоохранению и даст новый импульс развитию медицины в республике», — подчеркнул Муллин.

Помимо этого, в Нижнекамске завершаются реконструкции бывшего кинотеатра «Джалиль». На этом месте 28 декабря планируется открытие Театра юного зрителя. Открытие культурного объекта станет прекрасным новогодним подарком жителям, уверен глава города.

В этом году в Нижнекамске открыли полилингвальную школу «Адымнар» на 1,2 тыс. ученических мест Фото: president.tatarstan.ru

«Мы можем поменять отношение людей к проведению своего досуга»

Рамиль Муллин отметил, что культурный облик Нижнекамска формируют не только строительство новых пространств, но и проведение масштабных событий, таких как фестивали «Волга-Волга», «Сила слова» и традиционный праздник «Сабантуй». «Мероприятия реально меняют среду, облик города и отношение людей. Они способствуют культурному росту населения», — заявил глава Нижнекамского района.

По его мнению, проведение культурных мероприятий в городе со временем может повилять на число магазинов, продающих алкоголь.

«В Нижнекамске достаточно много магазинов с алкогольной продукцией — это говорит о том, что на это есть запрос. Мы не можем запретить потребление, но мы можем поменять отношение людей к проведению своего досуга. Ведь чем больше культурных событий, тем меньше будет возникать потребность. В следующий год мы планируем провести мероприятия под эгидой Года здорового образа жизни», — отметил Муллин.

Культурный облик Нижнекамска формируют не только строительство новых пространств, но и проведение масштабных событий Фото: e-nkama.ru

«Каждому приезжающему в Нижнекамск врачу будем давать 100 тыс. рублей»

Во время пресс-конференции глава города и района затронул еще одну важную тему — отток молодежи. По словам Муллина, молодые люди уезжают на учебу в другие города и обратно не возвращаются.

«В этом году мы объявили конкурс на должность руководителя, который объединит всю молодежь Нижнекамска. Нам нужен активный и инициативный лидер, который поможет нам в том, чтобы молодежь оставалась в городе на многие годы», — подчеркнул он.

По мнению Муллина, для молодежи необходимо создавать новые точки притяжения – досуговые площадки, молодежные пространства, подростковые клубы. Он также отметил, что о культурном центре мечтают и сами горожане. Сегодня в городе есть только Дом народного творчества, построенный в 1970-х годах. Вместе с тем Нижнекамску необходим новый культурный центр с концертным залом на 1,5 тыс. мест. Он будет востребован как у творческой интеллигенции, так и у населения.

«На следующий год мы планируем вводить новые меры поддержки молодых специалистов. Каждому приезжающему в Нижнекамск врачу будем выделять по 100 тыс. рублей как подъемные средства. Помимо этого, в этом году мы построили порядка 380 домов в рамках программы социальной ипотеки. Нам важно создать условия, чтобы каждый нашел место в Нижнекамске», — заявил Муллин.

В дальнейшем автопарк городского транспорта пополнится 20 новыми автобусами Фото: e-nkama.ru

«Жалоб от населения на транспорт стало в четыре раза меньше»

В общении с журналистами глава Нижнекамского района подчеркнул, что в последние годы администрация уделяет особое внимание проблеме общественного транспорта. Так, при поддержке Правительства Татарстана власти смогли закупить 50 автобусов, что кардинально изменило острую проблему нехватки транспорта.

«Сегодня в Нижнекамске порядка 9 автобусных и 4 трамвайных маршрутов. Мы сделали беспрецедентной поддержку транспорта в республике. Жалоб от населения на транспорт стало в четыре раза меньше. Задача была непростая, но мы с ней справились», — поделился Муллин.

Он также добавил, что в дальнейшем городской транспорт пополнится 20 новыми автобусами. Благодаря этому планируется урегулировать интервалы движения и расширить сетку городских маршрутов.

Муллин отметил, что необходимо повышать ответственность горожан за судьбу их домашних питомцев Фото: © «Татар-информ»

В Нижнекамске откроют приют для животных, способный вместить до 400 четвероногих

Участники встречи обсудили и проблему безнадзорных животных в городе. Одним из путей решения Муллин видит введение паспортов для животных, чтобы все данные о собаке и ее владельце были занесены в электронную базу. Так, если животное останется на улице, специалисты могут выяснить адрес и имя хозяина.

«Другим вариантом решения проблемы является строительство приюта для животных. Нижнекамск вошел в пилотную программу, благодаря чему в городе появится приют, который будет вмещать до 400 четвероногих. Сейчас мы находимся на стадии проектирования», — сообщил журналистам глава города и района.

Он также отметил, что необходимо повышать ответственность горожан за судьбу их домашний питомцев. «На улицах города не должно быть бездомных животных», — подытожил Муллин.