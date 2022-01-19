Рамиль Муллин: «Главный урок от Минтимера Шариповича — это любовь к людям»

Руководитель исполкома Нижнекамского района, бывший глава Муслюмово Рамиль Муллин в преддверии 85-летнего юбилея Минтимера Шаймиева рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ», как первый Президент Татарстана повлиял на его жизнь и помог состояться как сильной личности.

Рамиль Муллин: «Минтимер Шарипович всегда был для меня примером»

Фото: пресс-служба Нижнекамского муниципального района

— Рамиль Хамзович, расскажите о знакомстве с первым Президентом Татарстана.

— Если обратиться к истории, то становление Минтимера Шариповича как личности руководителя проходило в Муслюмово. После окончания Казанского сельскохозяйственного института он приехал в Муслюмово и работал здесь инженером, а потом главным инженером Муслюмовской ремонтно-тракторной станции. Это его первое место работы. Также с Муслюмовским районом Минтимера Шариповича связывает первый семейный очаг с супругой Сакиной апа и рождение в Муслюмово их сына Айрата.

Муслюмово — это и моя Родина, поэтому у меня неразрывные ассоциации, что Муслюмово — это старт для становления руководителя и благодатная почва для людей, которые любят труд. И Минтимер Шарипович всегда был для меня примером.

В мою первую встречу с Минтимером Шариповичем я еще не был большим руководителем, а был лишь свидетелем этих встреч и его разговоров с людьми. Тогда для меня было откровением, что Президент очень просто, на понятном языке к народу (а муслюмовцы в основном говорят на татарском языке) объясняет, рассказывает о принципах жизни, как и что нужно правильно делать. И для меня Минтимер Шарипович остался человеком, который простым понятным языком может донести глубокие мысли.

— Вас тогда удивила простота в общении с людьми, открытость. В итоге каким образом Минтимер Шарипович повлиял на ваш стиль руководства? Какой главный урок вы получили от первого Президента Татарстана?

— Первый урок, который я получил от правления Минтимера Шариповича, — это любовь к людям. Он всегда работал в непростое, очень сложное время: это распад СССР, перестройка, вопросы суверенитета, большие общественные и структурные изменения, становление новой России. В то время было много негативных высказываний, агрессии, однако Минтимер Шарипович всегда оставался уверенным и никогда не показывал своих эмоций. Его отличали некая любовь к людям, человечность, доброта, стабильность и, конечно, мудрость. Также в то время очень важно было оставаться стойким и уверенным, чтобы успокоить народ.

В студенчестве я жил на улице Лобачевского в Казани. И я вспоминаю первые выходы перед Кабмином. Когда появился Татарский общественный центр, устраивались большие сходы, собрания, мероприятия. На меня это все производило большое впечатление, эти встречи для меня имели серьезное значение. Наверное, именно спокойствие и уверенность Минтимера Шариповича помогли тогда Татарстану добиться суверенитета, приобрести экономическую и политическую стабильность, сохранить нас как республику и страну.

Второй урок — это постановка больших задач. При Минтимере Шариповиче, например, сельский уклад в деревне стал совсем другим. Газификация — серьезная программа, которая сделала жизнь сельчан намного легче. Я свидетель того, как дом топили углем. Это было трудоемко: нужно было привезти уголь, загрузить его в сарай, и дважды в день, будучи школьником, я топил дом. И когда пришел газ, для нас это было просто чудо! Воду мы также носили с улицы. Потом пришло водоснабжение и канализация. Это то время, когда жить на селе стало гораздо легче, и у основ этого развития стоял Шаймиев.

Минтимер Шарипович всегда ставил большие задачи — что в сельской территории, что в городе. Это и ликвидация аварийного жилья, и строительство многоквартирных домов, ну и в целом в экономике это были большие проекты, которые повлияли на то, что сегодня имеет Татарстан. Поэтому первый урок — это близость к народу, второй — постановка больших задач.

«В то время очень важно было оставаться стойким и уверенным, чтобы успокоить народ» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

— Вы недавно встречались с Минтимером Шариповичем, фотографией этой встречи вы поделились на вашей странице в Instagram. Как складывается ваше общение, по каким вопросам советуетесь с ним?

— Минтимер Шарипович — очень мудрый человек, и для меня как для руководителя важно понять стиль работы, научиться лучшим практикам, которые есть в мире в части управления людьми, городами, территориями. Мне импонирует мудрость Минтимера Шариповича, он всегда видит глубинно. В любых высказываниях, документах он доходит до самой сути и, находя мудрое решение, начинает его реализовывать.

Даже когда Шаймиев ушел с поста руководителя, он же не ушел просто на пенсию, не оставил за собой нереализованные проекты, а взял Болгар и Свияжск, затем начал реализовывать новый образовательный проект «Адымнар». Он закладывает новую основу в образование — это наше будущее. Сегодня Минтимер Шарипович сеет семена, которые со временем дадут ростки и плоды. И дай бог ему при жизни видеть эти плоды! Образование детей — это не быстрый процесс, но то, что сегодня закладываются новые школы совсем другого формата, готовящие новых личностей, это будущее нашей страны и республики.

На последней встрече мы обсуждали Нижнекамск и мою работу в Муслюмово. Минтимер Шарипович выразил желание посмотреть Муслюмово, это же его первое рабочее место. Я ему сказал, что это уже совсем другое Муслюмово, другой формат жизни. И моя задача уже на посту руководителя Нижнекамска сделать город еще более интересным и комфортабельным для горожан, на что он дал добро на реализацию моих задач. К Нижнекамску, к развитию нефтехимии Шаймиев всегда уделял много внимания. В каждом его слове я нахожу что-то новое, и мне это помогает для дальнейшей работы.

— Какая встреча с Минтимером Шариповичем запомнилась вам больше всего?

— Я не могу выделить какой-то один случай. Каждая встреча несет за собой посыл. В жизни мне повезло, у меня было много учителей, которые помогли мне стать руководителем. Однако каждая встреча с такими личностями, как Минтимер Шарипович или Рустам Нургалиевич, это яркое событие в моей жизни, большой урок. По милости Всевышнего, у меня есть возможность встретиться с ними, обсудить какие-то вопросы, это великое благо.

— Рамиль Хамзович, что бы вы пожелали Минтимеру Шариповичу?

— В первую очередь, конечно, желаю здоровья, счастья и долгих-долгих лет жизни. Получать радость от того, что делается и сделано, — это очень важно для человека. Также желаю радости видеть, как внуки растут, как дети и семья развиваются. Несомненно, желаю испытывать радость от того, что жизнь в Татарстане становится лучше, желаю радоваться плодам своего труда. Очень хотелось бы, чтобы Минтимер Шарипович как можно дольше радовал нас своими новыми проектами, а мы бы их успешно реализовывали!



Рамиль Муллин родился в селе Муслюмово Муслюмовского района ТАССР. Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «врач» (1998), Казанский государственный университет по специальности «юрист» (2003), Поволжскую академию государственной службы (2004).

Рамиль Муллин работал медбратом станции скорой медицинской помощи в Казани, главным врачом по коммунальной гигиене центра госсанэпиднадзора Муслюмовского района РТ. С 2001 по 2003 г. назначен на должность начальника Отдела здравоохранения администрации Муслюмовского района. С 2003 по 2006 г. трудился в должности главного врача Центра госсанэпиднадзора в Нижнекамском районе.

С 2006 по 2010 г. — заместитель главы Нижнекамского района РТ

С 2010 по 2013 г. — заместитель руководителя исполкома по вопросам организации муниципального контроля Казани — начальник Управления административно-технической инспекции

С июля по сентябрь 2013 г. — исполняющий обязанности руководителя исполкома Муслюмовского района

С 2013 по 2021 г. — глава Муслюмовского муниципального района РТ

С ноября 2021 г. утвержден в должности руководителя исполкома Нижнекамского района РТ

В копилке достижений Муллина — блестящее проведение в Муслюмово первого Всероссийского сельского Сабантуя в этом году. В нем приняли участие несколько тысяч человек, приехали представители 45 регионов России. Высокую подготовленность Муслюмовского муниципального района к проведению народного праздника на федеральном уровне отметил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

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