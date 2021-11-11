Муллин: Нижнекамские дворы должны быть для людей, а не для машин

В Нижнекамске, как и в других больших городах, имеются серьезные проблемы с транспортом. Так, выбросы от общественного транспорта осложняют экологическую ситуацию в городе, а личные автомобили нижнекамцев заполнили многие дворы домов. Об этом рассказал сегодня новый руководитель исполкома Нижнекамска Рамиль Муллин.

«Самая большая экологическая проблема сегодня — это выбросы. Это частицы PM10, которые у нас в топливе, везде. Поэтому мы должны сделать наш транспорт удобным и комфортным», — заявил он во время встречи с представителями СМИ.

Однако для обновления общественного транспорта требуется время.

Помимо этого, добавил Муллин, в Нижнекамске, как и других больших городах, существует проблема с парковкой автомобилей на дворовых территориях.

«Мы настолько уплотнили дворы машинами, что это стали дворы для машин, а не для людей. Если бы люди могли, они бы, наверное, заезжали в автомобиле прямо к себе в подъезд», — заметил руководитель исполкома.

Он полагает, что для решения проблемы необходимо создавать специальные парковочные места на расстоянии 200-300 метров от многоквартирных дворов. Это позволит освободить дворы и сделать их более уютными, комфортными.