Рамиль Муллин досрочно сложил полномочия главы исполкома Нижнекамского района

Рамиль Муллин досрочно сложил полномочия руководителя исполкома Нижнекамского района в связи с избранием депутатом городского совета по Шинниковскому округу. Депутаты единогласно приняли отставку Муллина.

Временно исполнять обязанности главы исполкома Нижнекамского района назначен Роман Булатов.

Для назначения нового руководителя по Указу Президента РТ создана конкурсная комиссия. В нее вошли шесть человек: это депутат Совета Нижнекамского муниципального района, председатель комиссии Александр Умников, депутат Совета Нижнекамского муниципального района, заместитель председателя комиссии Марина Камелина, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, главный советник Управления по работе с территориями Президента РТ Айрат Латыпов, депутат Совета Нижнекамского района Дмитрий Филиппов, депутат Государственного Совета РТ (по согласованию) Валерий Власов.

Нового руководителя исполкома Нижнекамского района определят по итогам конкурса. Прием документов от потенциальных кандидатов будет идти с 16 сентября по 6 октября включительно в здании Дома советов по адресу: пр. Строителей, 12, кабинет 2.