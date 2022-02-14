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Ру Тат
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Экономика
14 февраля 2022  14:56

Рамиль Муллин: Большая часть жителей Нижнекамска пользуется благами «большой химии»

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Сегодня нефтехимия становится драйвером развития России. При этом необходимо соблюдать баланс между развитием предприятий и поддержанием безопасной окружающей среды. Такое мнение высказал руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин на сессии районного Совета.

В своем выступлении он напомнил, что в Нижнекамске расположен ряд крупнейших нефтехимических предприятий России, включая «Нижнекамскнефтехим» и «ТАНЕКО». 

«Почти 40 тыс. человек работают на нашей промплощадке, а с учетом их семей, если мы умножим хотя бы на три, то это половина города, которая пользуется благами „большой химии”. Это стабильная зарплата, путевки в санатории и детские лагеря», — обратил внимание Муллин.

Руководитель исполкома пояснил, что доходная часть исполнения бюджета в прошлом году составила 4,5 млрд рублей. Доля градообразующих предприятий от суммы дохода, поступившей в муниципальный бюджет, составила 37%.

«Мы надеемся, что город и промышленность и в дальнейшем останутся честными и равноправными партнерами», — подчеркнул Рамиль Муллин.

#нижнекамск #рамиль муллин #нефтехимия
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