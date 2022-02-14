Рамиль Муллин анонсировал программу развития Нижнекамска к 2026 году

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин на отчетной сессии района анонсировал программу развития Нижнекамска к 2026 году, которая включит 60 реальных больших проектов.

«Наша главная цель — из центра нефтехимии Республики — вырасти до статуса столицы нефтехимической отрасли России к следующему большому юбилею Нижнекамска — к его 60-летию, который мы будем отмечать в 2026 году. Да, возможно, на первый взгляд — задачи кажутся амбициозными. Но, как говорят, дорогу осилит идущий», — отметил спикер.

Рамиль Муллин напомнил, что биографию Нижнекамска создавали замечательные люди: среди них Николай Лемаев, Евгений Королев, Николай Зеленов, Ильдус Садыков и многие другие. «Мы с вами — наследники большой реальной мечты наших первостроителей — построить город-сад, возвести промышленность, которая стала основой экономики Республики и сделала Нижнекамск центром нефтехимии и нефтепереработки Татарстана», — подчеркнул он.

Рамиль Муллин обратился к Президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой принять программу «Нижнекамск-60» и организовать рабочую группу по подготовке к юбилею города.

«Не откладывая на завтра, мы просим уже в этом году создать рабочую группу по подготовке программы развития Нижнекамска к предстоящему 60-летию Нижнекамска, которую бы возглавил премьер-министр РТ, а в состав вошли ключевые министерства и наши главные партнеры — промышленные предприятия», — обратился Рамиль Муллин к руководителю республики.