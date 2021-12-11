Рамиль Мирзагитов: В сфере рекламы большой спрос на татароязычных специалистов

Сегодня в рекламной сфере наблюдается большой спрос на татароязычных специалистов. Об этом декан Высшей школы национальной культуры и образования им. Г.Тукая Казанского федерального университета Рамиль Мирзагитов заявил в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ».

«Большие компании, холдинги очень нуждаются в специалистах в сфере рекламы. К нам также обращались министерства, указывая на то, что в этой сфере подготовка татароязычных специалистов не ведется. В ответ мы открыли направление „Реклама и связи с общественностью“. В сфере рекламы есть большой спрос на татароязычных специалистов. Надеюсь, выпускники, владеющие татарским языком, придут к нам», — рассказал Рамиль Мирзагитов.

По его словам, обучение будет проходить по билингвальной и полилингвальной системе.

Заведующая кафедрой татаристики и искусствоведения Лилия Мухаметзянова отметила, что студенты будут получать разносторонние знания в области рекламы и PR.

«Будут изучать, как с точки зрения филологии правильно написать текст, презентовать его. Изучение рекламы включает работу в графических программах, психологию цвета. Часть курса посвящена созданию бренда и налаживанию связей с компаниями, также студенты научатся организации ивент-мероприятий. Мы готовим многопрофильного специалиста, по окончании обучения он будет и копирайтером, и PR-менеджером и дизайнером», — рассказала она.

Представительница КФУ подчеркнула, что в Татарстане сегодня мало татароязычных специалистов, умеющих производить рекламу.

11 декабря в Институте филологии и межкультурных коммуникаций КФУ прошел День открытых дверей. Абитуриенты встретились с блогерами и специалистами в области рекламы.