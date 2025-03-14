Рамиль Гарифуллин: «Нет большого смысла рассказывать зависимым людям, как им жить»

Каким образом извращаются мотивы и установки наркомана, может ли взятка стать объектом зависимости и как психологи работают с участниками СВО – об этом «Татар-информ» поговорил с доцентом Института психологии и образования КФУ Рамилем Гарифуллиным.





Рамиль Гарифуллин: «Зависимость – это такое отношение к ценности, без которой у человека возникает приступ. Повышенная раздражительность, тревожность, падение интереса ко всему»

Фото: © «Татар-информ»

«Объяснить зависимому, в чем смысл жизни, не значит дать его»

«Зависимость – это такое отношение к ценности, без которой у человека возникает приступ. Повышенная раздражительность, тревожность, падение интереса ко всему. Около 30 лет я посвятил исследованию трансформации смысловых структур аддиктивных личностей, или личностей с зависимостями. Зачем я ее изучал? Для того, чтобы на основании этих знаний формировать методы решения этих проблем. Нужно ведь знать устройство системы, понимать, на что воздействовать», – говорит Рамиль Гарифуллин.

Например, наркоман, минуя действия и волевые усилия, постепенно прекращает конструирование новых целей, останавливается в своем развитии. Он пребывает в динамическом покое, представляющем собой постоянную прокрутку одних и тех же целей (образов наркоопьянения). Любое прекрасное будущее он видит как прекрасное наркотическое прошлое. У нормальной же личности с высоким уровнем творческой составляющей время обратимо, мотив никогда не остается позади, а «убегает» вперед и именно поэтому оказывается способным порождать и поддерживать все новые и новые действия в жизненном творчестве.

Специалист отметил, что лица, склонные к наркозависимости, либо вообще не могут достичь своих жизненных целей, либо постоянно разочаровываются от того, что образные цели не совпадают с реальными результатами. Совпадение реализуется лишь на начальном этапе потребления наркотических средств, а в дальнейшем для его сохранения приходится увеличивать дозу.

Для эффективной первичной профилактики наркомании, по мнению Гарифуллина, необходимо развитие жизнелюбия, навыка творчества, навыков преодоления стрессов и депрессий, знаний о психологии радости. Кроме того, необходимо уметь противостоять манипуляции (например, от наркоторговцев). Необходимо как можно раньше выявлять зависимых личностей и лиц, склонных к зависимости, их личностные, поведенческие, эмоциональные, внешние изменения. И, наконец, необходимо проводить социальную профилактику и обеспечивать психологическую безопасность социума.

«Просто разговаривать с зависимым человеком, говорить ему, как жить, не имеет большого смысла. То, что ему говорят, зависимый понимает в своих координатах, в своих значениях. Объяснить, в чем смысл, не значит дать его. Смысл жизни часто определяется ценностями, которыми человек к ней привязан. Словами ценность не дашь. Нужна программа эмоционально-волевого развития. Ее результат – ценности возникают как награда за преодоление. Нужно восстанавливать механизмы генерации ценностей, что были нарушены у зависимых», – подчеркивает ученый.

У зависимого ценность возникает искусственно, без преодоления. Он становится веселым, выпив, «употребив», но затем начинаются страдания. Растут дозировки, возникает абстинентный синдром, в простонародье похмелье. Зависимая личность сравнивает в себе два мира – красочный виртуальный и серый настоящий. Из-за сравнения возникает депрессия.

У зависимого ценность возникает искусственно, без преодоления. Он становится веселым, выпив, «употребив», но затем начинаются страдания Фото: © «Татар-информ»

«Новой ценностью зависимого может стать безмятежное стояние под солнцем»

Отдельно психотерапевт остановился на таком методе работы с зависимыми, как кодирование. Он выявил общий алгоритм в технологии кодирования. На первом этапе – «пальмировке» – идет анализ внушаемости алкозависимых и наркозависимых личностей, психологических особенностей личности. На втором выбирается и организуется наиболее подходящий метод кодирования (об этом наркозависимая личность не знает). Самым важным является этап пассировки, или привязки. На нем зависимая личность начинает верить в неординарность личности психотерапевта. И, наконец, на четвертом этапе совершается сам акт кодирования – ключевой ритуал.

«Я разработал новый подход в понимании кодирования. Кодирование – ключевая информация, она заходит в мозг и открывает механизмы образования ценностей. Этот метод требует таланта. Как сказать то, что вызовет перелом, перевернет взгляд человека? Этот код уникален, для одного человека он сработает, для другого – нет», – отмечает психолог.

Алкоголиков часто пугают: выпьешь – умрешь. Рамиль Гарифуллин уверен, что запугивание не ведет к излечению. Манипуляцией удается сформировать лишь сравнительно непродолжительную целевую установку на трезвость, не затрагивая смысловых установок и личностных ценностей.

Настоящий результат достигается тогда, когда у человека появляются ценности и радости взамен ценности алкогольного опьянения. Новой ценностью может стать, например, безмятежное стояние под солнцем. Или положительное восприятие человеком того, что он выспался, имеет хороший аппетит и способен трудиться.

Эффективность терапии выше у тех больных, кто испугался за свое здоровье. Сложнее тут с подростками, которые не понимают, зачем их привели, ведь они не болеют, не видят последствий. Ученый упомянул явление вейпомании. Это опасная зависимость, вызывающая в том числе и депрессию.

Взяткомания как специфическая форма клептомании является зависимостью со всеми признаками, которые имеют место при наркомании, алкоголизме, игромании Фото: © «Татар-информ»

«Взяткоман берет взятки не ради обогащения, а ради куража»

«Существуют и финансовые аддикции. Я изучал личность взяткомана. Такой человек берет взятки не ради обогащения, а ради куража», – констатирует Гарифуллин.

Взяткомания как специфическая форма клептомании является зависимостью со всеми признаками, которые имеют место при наркомании, алкоголизме, игромании. Исследования феномена проводились в рамках естественного эксперимента, когда исследуемые, будучи руководителями разного уровня, даже не подозревали, что являются испытуемыми. В процессе исследований ученый пришел к выводу о существовании четырех степеней взяткомании.

Первая степень носит характер разового получения вознаграждения, и далее об этом взяточник может не думать и даже забыть. При второй степени уже возникает зависимость. Взяточник ждет этого события, прокручивая в голове образ ситуации получения взятки. Симптомом третьей степени является появление депрессивных признаков: плохое настроение по утрам, нарушение сна, изменяются ценности, многие из них перестают радовать. Приоритетной остается только одна ценность — взятки, которые превращаются в некий допинг, позволяющий испытывать ощущение комфорта. И, наконец, последняя – четвертая степень, когда человек постоянно существует в потоке этих финансов, отрывается от реальности, теряет чувство сопереживания и уже не радуется тому, что получает. К сожалению, подобная личность возвращается в реальность, только оказавшись за решеткой.

Уже то, что коррупционер может обнаружить в себе такую зависимость, является путем разрешения этой проблемы. Весьма полезна для профилактики взяткомании процедура самодиагностики. При этом не каждый коррупционер страдает взяткоманией, так же как и не всякий человек, употребляющий алкоголь, является алкоголиком.

Особых методов в терапии бойцов СВО нет. Применяются гипноз, психоанализ с отработкой фронтовых психологических травм Фото: © «Татар-информ»

«Боец проговаривает то, что его тревожит, и мы закрываем для него фронтовую травму»

«Среди казанцев, которые обращаются ко мне как к психотерапевту, есть и участники специальной военной операции. У них есть своя специфика – большой посттравматический стресс. Поэтому помимо терапии алкоголизма, который среди бойцов тоже встречается, нужна психотерапия депрессии, логотерапия – терапия смысла жизни. Важно вернуть их в тот мир, откуда они когда-то ушли. Приходится работать с травмирующими образами, которые застряли в сознании как занозы», – рассказывает Рамиль Гарифуллин.

Особых методов в терапии бойцов СВО нет. Применяются гипноз, психоанализ с отработкой фронтовых психологических травм.

«Боец проговаривает то, что его тревожит, и мы закрываем для него эту историю. В кабинете звучу не я, а мой пациент. Мы прорабатываем комплекс вины, обиды. Мы формируем отношение к тому, что произошло на фронте, и пациенту становится легче. Бойцы СВО ведут у меня «дневник воли и труда», где записывают, как проводят день. Когда он расписывает маленькую бытовую радость, это очень хорошо. Чем плотнее наполняется дневник, тем здоровее становится пациент», – отмечает психолог.

Ранее Большой Ученый совет Казанского федерального университета выдвинул доцента Института психологии и образования КФУ Рамиля Гарифуллина на соискание Государственной премии РТ в области науки и техники за цикл из четырех научных монографий общефедерального значения. Они посвящены проблемам различных зависимостей.