Руc Тат
16+
Общество 13 марта 2026 10:27

В Казани из-за «Рамазан Фест» перекроют центр города 19–20 марта

На время подготовки и проведения мероприятия в центре Казани временно ограничат движение и парковку транспорта. Соответствующий проект постановления Исполнительного комитета города проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, ограничения вводятся на участке улицы Шигабутдина Марджани — от улицы Татарстан до улицы Фарида Карима. Период действия: с 18:00 19 марта до 22:00 20 марта 2026 года.

Комитету по транспорту поручено установить временные дорожные знаки и зачехлить существующие, а также разместить информацию об ограничениях на официальном сайте Минтранса РТ. Комитет внешнего благоустройства совместно с администрацией Вахитовского и Приволжского районов организует перекрытие дорог с помощью грузовой техники или противотаранных блоков.

Постановление будет опубликовано в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация», а также размещено на официальном портале Казани и портале правовой информации РТ.

Контроль за исполнением возложен на заместителя руководителя Исполкома Казани Ильдара Шакирова.

