«Рамазан-фест», молитвы и трехдневные выходные: как встретят Ураза-байрам в Казани
Ураза-байрам в столице Татарстана начнется в 6:30 с чтения Корана
В Казани 20 марта отметят один из главных мусульманских праздников – Ураза-байрам. Где пройдут торжества, во сколько начнутся молитвы и как будет организован городской транспорт – в материале «Татар-информа».
Казанцев ждут длинные выходные на Ураза-байрам
Казанцев на этой неделе ждут трехдневные выходные – в пятницу, 20 марта, мусульмане будут праздновать Ураза-байрам. Как сообщил сегодня на деловом понедельнике начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома Ильгиз Сарманов, нерабочий день ранее был утвержден указом Раиса РТ.
Ураза-байрам отмечается в первый день месяца Шавваль по мусульманскому календарю. Он знаменует окончание месяца Рамадан – периода строгого поста, духовного очищения и самодисциплины.
В этот день мусульмане совершают молитву, выражают благодарность и помогают нуждающимся. Празднование сопровождается семейными встречами и совместными трапезами.
Городской транспорт будет работать с пяти утра
Праздничные мероприятия в мечетях в этот день начнутся в 6:30 с чтения аятов Корана. Чтобы горожане смогли вовремя до них добраться, городской транспорт будет работать с 5:00.
Изменения коснутся следующих маршрутов:
- Автобусы: № 1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37а, 43, 47, 53, 54, 55, 56, 63, 68, 74, 75, 91
- Троллейбусы: № 1, 2, 12
- Трамваи: № 5 и 5а
Для тех, кто не сможет присутствовать в мечети, праздничную проповедь муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина будут транслировать в прямом эфире на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета».
В Старо-Татарской слободе пройдет «Рамазан-фест»
В 13:00 начнется ежегодное праздничное мероприятие «Рамазан-фест», посвященное завершению месяца Рамадан. Площадки откроются на улицах Шигабутдина Марджани и Каюма Насыри в Старо-Татарской слободе.
В программе праздника запланированы театрализованные представления, лекции и мастер-классы для детей. Для гостей также будут работать ярмарка и фуд-корт с татарскими национальными блюдами. Праздник рассчитан на все возрастные группы.
Для обеспечения порядка и безопасности во время Ураза-байрам будут задействованы все оперативные службы города. Они проследят за тем, чтобы верующие могли спокойно посетить мечети и принять участие в мероприятиях.
«Всем желаем светлого праздника», – обратился к казанцам глава исполкома города Рустем Гафаров.
Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»