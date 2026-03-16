«Рамазан-фест», молитвы и трехдневные выходные: как встретят Ураза-байрам в Казани

В Казани 20 марта отметят один из главных мусульманских праздников – Ураза-байрам. Где пройдут торжества, во сколько начнутся молитвы и как будет организован городской транспорт – в материале «Татар-информа».





Казанцев на этой неделе ждут трехдневные выходные – в пятницу, 20 марта, мусульмане будут праздновать Ураза-байрам. Как сообщил сегодня на деловом понедельнике начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома Ильгиз Сарманов, нерабочий день ранее был утвержден указом Раиса РТ.

Ураза-байрам отмечается в первый день месяца Шавваль по мусульманскому календарю. Он знаменует окончание месяца Рамадан – периода строгого поста, духовного очищения и самодисциплины.

В этот день мусульмане совершают молитву, выражают благодарность и помогают нуждающимся. Празднование сопровождается семейными встречами и совместными трапезами.

Чтобы горожане смогли вовремя добраться до праздничных мероприятий в мечетях, городской транспорт будет работать с 5 часов утра

Городской транспорт будет работать с пяти утра

Праздничные мероприятия в мечетях в этот день начнутся в 6:30 с чтения аятов Корана. Чтобы горожане смогли вовремя до них добраться, городской транспорт будет работать с 5:00.

Изменения коснутся следующих маршрутов:

Автобусы: № 1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37а, 43, 47, 53, 54, 55, 56, 63, 68, 74, 75, 91

Троллейбусы: № 1, 2, 12

№ 1, 2, 12 Трамваи: № 5 и 5а

Для тех, кто не сможет присутствовать в мечети, праздничную проповедь муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина будут транслировать в прямом эфире на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета».

В 13:00 начнется ежегодное праздничное мероприятие «Рамазан-фест»

В Старо-Татарской слободе пройдет «Рамазан-фест»

В 13:00 начнется ежегодное праздничное мероприятие «Рамазан-фест», посвященное завершению месяца Рамадан. Площадки откроются на улицах Шигабутдина Марджани и Каюма Насыри в Старо-Татарской слободе.

В программе праздника запланированы театрализованные представления, лекции и мастер-классы для детей. Для гостей также будут работать ярмарка и фуд-корт с татарскими национальными блюдами. Праздник рассчитан на все возрастные группы.

Для обеспечения порядка и безопасности во время Ураза-байрам будут задействованы все оперативные службы города. Они проследят за тем, чтобы верующие могли спокойно посетить мечети и принять участие в мероприятиях.

«Всем желаем светлого праздника», – обратился к казанцам глава исполкома города Рустем Гафаров.

