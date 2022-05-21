Рамазан Абдулатипов: Руководителям Татарстана надо поставить памятник

Сотрудничество руководителей Татарстана, продолжающееся уже долгие годы, достойно быть запечатленным в памятнике. Таким мнением поделился российский политик, специальный представитель Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов.

«В этом году в Казани проходят важные события: 1100-летие принятия ислама государством Волжская Булгария, заседание группы стратегического видения „Россия – Исламский мир“, форум KazanSummit. Это показатель того, что Татарстан поднялся на качественно новый уровень. Татарская нация также играет большую роль в развитии российского государства. Руководители Татарстана показывают хороший пример», — подчеркнул спикер.

Отдельно Абдулатипов остановился на работе Президента Татарстана Рустама Минниханова, Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева и Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.

«Они как руководители тридцать лет работают вместе, это совсем нелегко. Очень много трудностей преодолели и продолжают работать вместе. Такого в других регионах России, можно сказать, нет. Этим руководителям надо поставить памятник, как „троим друзьям“», — поделился Абдулатипов на секции форума KazanSummit.