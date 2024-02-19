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Рамай, Эстелина и Реалина возглавили топ редких имен новорожденных в Казани
За неделю с 12 по 18 февраля в Казани родились 367 детей. Из них 194 мальчика и 173 девочки, сообщили в мэрии.
Самыми популярными именами, которые казанцы давали своим детям, стали Амир, Артем, Алан, Марк, Камиль, Матвей, Тимур, для девочек — Агата, Марьям, Рамина и Арина. В топ редких попали Нисон, Адриан, Закария, Рамай, Ефим, Азель, Иннайя, Натаниэль, Тамила, Реалина, Эсма, Эстелина, Данэлия, Мафира и Сылу.
Самый крупный ребенок, родившийся в этот период, весил 4640 граммов, а самый маленький — 1950.
Также, добавили в исполкоме, за неделю в Казани поженились 155 пар.
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