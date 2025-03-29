Рамадан, вера и помощь ближним: Ришат хазрат о духовности, традициях и вызовах времени

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Заместитель муфтия Татарстана по информационной политике Ришат хазрат Хамидуллин рассказал о значимости Рамадана для верующих, изменениях в традициях ифтаров, поддержке бойцов в зоне СВО и вызовах, стоящих перед духовным сообществом. Все эти темы он раскрыл в интервью Татарстан 24.

В первую очередь Ришат хазрат рассказал о значении праздника Ураза-байрам. По словам Хамидуллина, в течение священного месяца Рамадан мусульмане отказываются от еды, питья и других мирских удовольствий ради Всевышнего, уделяя больше времени молитве и благим делам. Особое внимание уделяется чтению Корана, а также борьбе с эго и самосовершенствованию. Завершает этот период один из главных исламских праздников – Ураза-байрам.

Ришат хазрат отметил, что соблюдение религиозных обрядов не гарантирует праведности, ведь человек всегда делает выбор сам. В пример он привел своих знакомых, которые после тяжелой аварии сына обратились к молитве, и это изменило их отношение к вере.

Сообщили также и о том, что муфтият активно помогает бойцам в зоне СВО, отправляя гуманитарные грузы, в том числе халяльную продукцию, а недавно передал мобильные мечети. Многие военнослужащие постились в Рамадан, а верующие из Татарстана отправляли им подарки для разговения.

Рассуждая о современных форматах ифтаров, таких как fashion-ифтар и business-ифтар, Ришат хазрат подчеркнул, что важны намерения организаторов. Если средства от мероприятия идут на благотворительность, духовное управление поддерживает такие инициативы. При этом он отметил, что традиционные ифтары в мечетях остаются массовым явлением, просто не привлекают столько внимания.

Количество молодежи в мечетях растет, что муфтий связывает с поиском духовности и ответов на жизненные вопросы. Он подчеркнул, что каждый человек приходит к вере по-своему: кто-то через трагедию, кто-то благодаря книгам и размышлениям.

Среди главных задач духовного сообщества Ришат хазрат назвал борьбу с социальными проблемами, повышение рождаемости и возрождение духовности. В завершение он пожелал всем здоровья, милости Всевышнего и мира.