«Нестандартность и зрелищность»: Рамадан в Татарстане в этом году пройдет с «изюминкой»

Первый день мусульманского поста начинается в следующий четверг, 23 марта, а его продолжительность составит 29 дней

Фото: © «Татар-информ»

Начало поста, Ураза-байрам и ифтары в мечетях Татарстана

В Духовном управлении мусульман РТ сегодня прошла пресс-конференция, посвященная порядку проведения месяца Рамадан в Татарстане. Организаторы встречи напомнили, что первый день мусульманского поста начинается в следующий четверг, 23 марта, а его продолжительность составит 29 дней.

После завершения поста, 21 апреля, наступит великий праздник – Ид аль-Фитр – Ураза-байрам. О порядке проведения гает-намаза в честь Ураза-байрама ДУМ РТ сообщит чуть позже.

Неотъемлемая часть мусульманского поста – ифтары, которые будут ежедневно проходить в мечетях Казани и Татарстана. Списки по районам столицы и городам республики представлены по этой ссылке. Отметим, что локации могут меняться в течение месяца.

Также в ходе пресс-конференции была озвучена примерная дата республиканского ифтара. Как сообщил советник муфтия по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуфаров, ориентироваться стоит на 14-15 апреля. По предварительной информации, местом проведения станет «Казань Экспо», а всего в ифтаре примут участие 11 тысяч человек. Более точная информация появится чуть позже, отметили в пресс-службе ДУМ РТ.

Равиль хазрат Зуфаров озвучил примерную дату республиканского ифтара – 14-15 апреля Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Путевка в хадж за атмосферу праздника

По словам пресс-секретаря ДУМ РТ Резеды Закировой, в этом году Рамадан пройдет «с изюминкой». Речь о конкурсе «Нурлы Рамадан» на лучшее тематическое оформление общественных пространств, который пройдет в республике впервые.

Конкурс проводится с первого дня Рамадана – с 23 марта и предполагает, что праздничное оформление входных групп и внешних видов общественных мест должно сохраняться до Ураза-байрама.

«Такая практика применяется в некоторых мусульманских странах. Мы изучили их опыт, и, судя по нашим наблюдениям, там уже начали украшать жилища, места скопления людей. Все-таки хочется, чтобы Татарстан в этом плане шагнул немного дальше. Чтобы при оформлении хозяева заведений или руководители организаций подошли к вопросу творчески, – выступила начальник отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль ханум Биктимирова. – Всего мы выделили шесть критериев: масштабность, концептуальный подход к оформлению, световое сопровождение, применение исламской символики и символов Рамадана, нестандартность и эстетическая зрелищность».

Айгуль ханум Биктимирова: «Хочется, чтобы при оформлении хозяева заведений или руководители организаций подошли к вопросу творчески» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В конкурсе могут принять участие любые организации, в том числе коммерческие, некоммерческие, бюджетные, религиозные. Это могут быть и предприятия сферы обслуживания населения – кафе и рестораны, магазины и салоны, учебные заведения, библиотеки.

Приз за лучшее оформление экстерьера – путевка в хадж от официального хадж-оператора «ДУМ РТ Хадж». Также всех финалистов конкурса ждут почетные дипломы и памятные подарки.

Благотворительность и пожертвования

Важным элементом священного месяца являются благотворительные акции и пожертвования. О них в рамках пресс-конференции рассказал генеральный директор Фонда «Закят» Булат Марданов.

«В предстоящий месяц Рамадан мы по доброй традиции планируем оплатить лечение 20 тяжелобольных детей с различными диагнозами, а также оказать финансовую помощь 20 нуждающимся из числа взрослых, – сообщил Марданов. – Также запланированы ежедневные благотворительные ифтары в мечетях и медресе нашей республики. Плюс, как и в предыдущие годы, мы планируем выступить одними из спонсоров республиканского ифтара».

Булат Марданов: «В предстоящий месяц Рамадан мы по доброй традиции планируем оплатить лечение 20 тяжелобольных детей с различными диагнозами» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Он также добавил, что Фонд планирует раздать как минимум 3,5 тонны продовольственной помощи порядка 500 нуждающимся семьям Татарстана. Один набор будет весить примерно 7 кг, и туда войдут разные крупы, консервы, сахар, соль, финики и сладости.

Реквизиты для оказания помощи больным детям, малоимущим семьям, а также проведения благотворительных ифтаров указаны на сайте ДУМ РТ.

Также представители Духовного управления озвучили актуальные размеры фитр-садака, фидьи и нисаба для выплаты закята. Решением Совета улемов и Совета казыев в 2023 году для выплаты закята определен нисаб в размере 454 000 рублей (по золоту). Для выплаты фитр-садака установлен размер нисаба – 41 000 рублей (по серебру). Размер фитр-садака при расчете по ячменю составил 150 рублей, по изюму – 800 рублей.

Кроме того, в качестве искупления за невозможность держать пост по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другое время установлена фидия: за каждый пропущенный день – 350 рублей.

Представители Духовного управления озвучили актуальные размеры фитр-садака, фидьи и нисаба для выплаты закята Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Для справки: садака-фитр – это милостыня, которая выплачивается в месяц Рамадан от каждого члена семьи до начала праздника Ураза-байрам.

Закят – это ежегодный обязательный налог в исламе, который исламское право предписывает выплачивать каждому мусульманину со своего имущества и доходов. Выплачивать закят должны все самостоятельные, свободные, дееспособные взрослые мусульмане, а вырученные средства идут в фонд помощи единоверцам, которые испытывают нужду. Закят выплачивается с части имущества и денежных средств мусульманина в пользу определенных категорий нуждающихся людей, размер отчисления из денежных средств составляет 2,5%.

Нисаб – минимальный достаток или имущество, с которого необходимо выплачивать закят.