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«Нестандартность и зрелищность»: Рамадан в Татарстане в этом году пройдет с «изюминкой»
Какую программу подготовили для мусульман Татарстана в Рамадан, когда пройдет республиканский ифтар, как подключиться к благотворительным акциям и каков размер закята в этом году? Ответы на эти и другие вопросы о священном месяце для мусульман – в материале «Татар-информа».
Начало поста, Ураза-байрам и ифтары в мечетях Татарстана
В Духовном управлении мусульман РТ сегодня прошла пресс-конференция, посвященная порядку проведения месяца Рамадан в Татарстане. Организаторы встречи напомнили, что первый день мусульманского поста начинается в следующий четверг, 23 марта, а его продолжительность составит 29 дней.
После завершения поста, 21 апреля, наступит великий праздник – Ид аль-Фитр – Ураза-байрам. О порядке проведения гает-намаза в честь Ураза-байрама ДУМ РТ сообщит чуть позже.
Неотъемлемая часть мусульманского поста – ифтары, которые будут ежедневно проходить в мечетях Казани и Татарстана. Списки по районам столицы и городам республики представлены по этой ссылке. Отметим, что локации могут меняться в течение месяца.
Также в ходе пресс-конференции была озвучена примерная дата республиканского ифтара. Как сообщил советник муфтия по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуфаров, ориентироваться стоит на 14-15 апреля. По предварительной информации, местом проведения станет «Казань Экспо», а всего в ифтаре примут участие 11 тысяч человек. Более точная информация появится чуть позже, отметили в пресс-службе ДУМ РТ.
Путевка в хадж за атмосферу праздника
По словам пресс-секретаря ДУМ РТ Резеды Закировой, в этом году Рамадан пройдет «с изюминкой». Речь о конкурсе «Нурлы Рамадан» на лучшее тематическое оформление общественных пространств, который пройдет в республике впервые.
Конкурс проводится с первого дня Рамадана – с 23 марта и предполагает, что праздничное оформление входных групп и внешних видов общественных мест должно сохраняться до Ураза-байрама.
«Такая практика применяется в некоторых мусульманских странах. Мы изучили их опыт, и, судя по нашим наблюдениям, там уже начали украшать жилища, места скопления людей. Все-таки хочется, чтобы Татарстан в этом плане шагнул немного дальше. Чтобы при оформлении хозяева заведений или руководители организаций подошли к вопросу творчески, – выступила начальник отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль ханум Биктимирова. – Всего мы выделили шесть критериев: масштабность, концептуальный подход к оформлению, световое сопровождение, применение исламской символики и символов Рамадана, нестандартность и эстетическая зрелищность».
В конкурсе могут принять участие любые организации, в том числе коммерческие, некоммерческие, бюджетные, религиозные. Это могут быть и предприятия сферы обслуживания населения – кафе и рестораны, магазины и салоны, учебные заведения, библиотеки.
Приз за лучшее оформление экстерьера – путевка в хадж от официального хадж-оператора «ДУМ РТ Хадж». Также всех финалистов конкурса ждут почетные дипломы и памятные подарки.
Благотворительность и пожертвования
Важным элементом священного месяца являются благотворительные акции и пожертвования. О них в рамках пресс-конференции рассказал генеральный директор Фонда «Закят» Булат Марданов.
«В предстоящий месяц Рамадан мы по доброй традиции планируем оплатить лечение 20 тяжелобольных детей с различными диагнозами, а также оказать финансовую помощь 20 нуждающимся из числа взрослых, – сообщил Марданов. – Также запланированы ежедневные благотворительные ифтары в мечетях и медресе нашей республики. Плюс, как и в предыдущие годы, мы планируем выступить одними из спонсоров республиканского ифтара».
Он также добавил, что Фонд планирует раздать как минимум 3,5 тонны продовольственной помощи порядка 500 нуждающимся семьям Татарстана. Один набор будет весить примерно 7 кг, и туда войдут разные крупы, консервы, сахар, соль, финики и сладости.
Реквизиты для оказания помощи больным детям, малоимущим семьям, а также проведения благотворительных ифтаров указаны на сайте ДУМ РТ.
Также представители Духовного управления озвучили актуальные размеры фитр-садака, фидьи и нисаба для выплаты закята. Решением Совета улемов и Совета казыев в 2023 году для выплаты закята определен нисаб в размере 454 000 рублей (по золоту). Для выплаты фитр-садака установлен размер нисаба – 41 000 рублей (по серебру). Размер фитр-садака при расчете по ячменю составил 150 рублей, по изюму – 800 рублей.
Кроме того, в качестве искупления за невозможность держать пост по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другое время установлена фидия: за каждый пропущенный день – 350 рублей.
Для справки: садака-фитр – это милостыня, которая выплачивается в месяц Рамадан от каждого члена семьи до начала праздника Ураза-байрам.
Закят – это ежегодный обязательный налог в исламе, который исламское право предписывает выплачивать каждому мусульманину со своего имущества и доходов. Выплачивать закят должны все самостоятельные, свободные, дееспособные взрослые мусульмане, а вырученные средства идут в фонд помощи единоверцам, которые испытывают нужду. Закят выплачивается с части имущества и денежных средств мусульманина в пользу определенных категорий нуждающихся людей, размер отчисления из денежных средств составляет 2,5%.
Нисаб – минимальный достаток или имущество, с которого необходимо выплачивать закят.
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