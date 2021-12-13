В образе Сююмбике: девушка из Казани впервые представила РФ на конкурсе «Мисс Вселенная»

Красавица из Казани, 21-летняя Ралина Арабова стала первой жительницей Татарстана, которая представляла Россию на конкурсе «Мисс Вселенная-2021». Как она шла к успеху и почему выбрала наряд царицы Сююмбике?

С детства на подиуме

Имя Ралина кажется довольно экзотическим. Сама девушка сообщает, что получила его в честь древнеегипетского бога солнца Ра. И по этой причине считает, что ее достижения и успехи в жизни неслучайны, поскольку она благословлена «высшими силами».

Уже с самого юного возраста Ралина отличалась внешними данными и умела обратить на себя внимание. С восьми лет она участвовала в конкурсах красоты, а свой первый приз получила в 9 лет на конкурсе красоты и талантов «Мини-мисс Татарстан-2009», завоевав победу в номинации «Мини-мисс Талант».

Но делала она это в первую очередь потому, что хотела… помочь своей семье материально. Семья была довольно обыкновенной — мама, татарка по национальности, работала администратором в клининговой службе, а отец-азербайджанец владел придорожным кафе за городом. При этом у Ралины есть два младших брата. Чтобы поднять на ноги троих детей, родителям зачастую приходилось ограничивать себя. Ралина говорила, что если получит титул «Мисс Вселенная», то посвятит эту победу своей маме Рание.

В детстве девочка посещала музыкальную школу, где обучалась игре на флейте. Благодаря «музыкалке», она полюбила слушать классику, особенно произведения Петра Чайковского. Флейту Ралина выбрала потому, что ей нравилось звучание этого инструмента и, кроме того, она считала, что довольно удачно смотрится с ним в руках.

Кроме того, девочка увлекалась рисованием. Ее работы можно увидеть в ее личном аккаунте:



Впрочем, Ралина развивалась не только культурно — в свое время будущая мисс профессионально занималась плаванием.

Первые триумфы

После школы Ралина поступила в Казанский государственный энергетический университет с целью выучиться на специалиста по связям с общественностью. В первом же семестре она приняла участие во внутривузовском конкурсе красоты и, хотя тогда на носу были первые университетские экзамены, выиграла его. Помимо этого, Ралина играет за университетскую команду КВН и очень любит стендап.

Победа в стенах университета позволила ей участвовать в конкурсе «Мисс Татарстан-2018». В тот год корону забрала Камилла Хусаинова, а Ралина получила титул «Мисс Фото». Но наша героиня получила корону и традиционный приз — шубу — уже в следующем 2019 году.

Титул «Мисс Татарстан» Ралина Арабова завоевала в 2019 году Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

В том же году она участвовала в конкурсе «Мисс Россия», где стала второй вице-мисс, то есть заняла третье место. В качестве приза девушка получила грант на обучение в любом университете страны. Ее выбор пал на Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, где она получает специальность юриста. Чтобы совместить обучение в двух университетах, в КГЭУ она перевелась на заочное отделение, а в Москве учится очно. В обоих учебных заведения понимающе относятся к Ралине, позволяя ей пропускать занятия ради подготовки и участия в конкурсах.

Главное — держать марку

На конкурсе «Мисс Вселенная» Ралина очутилась не только благодаря ее внешним данным. Немаловажную роль сыграл и опыт конкурсантки - как позитивный, так и не очень. Так, на конкурсе «Мисс Татарстан-2019» с Ралины начала сползать юбка. Будущая победительница не сразу это заметила, и только когда весь зал замер в недоумении, она подтянула юбку и продолжила стоять в таком положении, ожидая, пока все конкурсантки закончат номер на подиуме. Сама Ралина вспоминает об этом инциденте с улыбкой: «Ситуация вышла забавная, но девочки за кулисами поддержали меня и обратили внимание, что я не растерялась».

В Израиль татарская красавица попала в некоторой степени случайно. Изначально на него должна была ехать владелица титула «Мисс Россия-2021». Но из-за пандемии национальный конкурс последние два года не проводился, а победительница 2019 года Алина Санько уже участвовала в «Мисс Вселенная», и по правилам второй раз участвовать ей было запрещено. Так мечта Ралины, которую она лелеяла 14 лет, наконец исполнилась благодаря удачному стечению обстоятельств. Радостной новостью она сразу же поделилась в своем блоге.

Арабова выступила на мероприятии в наряде, созданном по эскизам костюмов татарских цариц, прежде всего Сююмбике. Над дизайном костюма работал известный модельер Султан Салиев, который в свое время переехал из Киргизии в Татарстан. Он рассказывал, что костюм состоит из жакета-камзола, юбки и головного убора с богатым декором.

Ничего ближе родины

Рассказывая о себе в видеопрезентации на официальном YouTube-канале «Мисс Вселенная», Ралина не забывает упомянуть родной Татарстан и показать кадры, снятые в Казани.

Интересно, что на конкурсе ее никто не взвешивает и не замеряет (так что данные, представленные в начале этого материала, примерные), поскольку на конкурсе важен не только внешний вид, но и умение общаться и харизма. Поэтому при желании Ралина может позволить себе съесть любимые блюда татарской национальной кухни - перемячи или губадию. Если, конечно, они найдутся в Эйлате.

О своей личной жизни Арабова говорит совершенно спокойно. Сейчас у нее нет молодого человека, потому что все ее внимание сосредоточено на карьере. Поэтому обращение «Мисс» к Ралине вполне подходит. В своем блоге она сообщала, что готова выйти замуж за представителя любой национальности и религии. Главное, чтобы человек был хороший и любовь настоящая.

Ильгизар Вахитов, milliard.tatar