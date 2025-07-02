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На главную ТИ-Спорт 2 июля 2025 13:19

Раков перешел из «Локомотива» в «Крылья Советов»

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Раков перешел из «Локомотива» в «Крылья Советов»
Фото: социальные сети ФК «Крылья Советов»

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков перешел в «Крылья Советов» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба самарской команды.

Соглашение Ракова с «Крыльями» продлится до конца сезона 2025/26, сообщает источник.

Напомним, в минувшем сезоне Вадим отыграл 29 матчей во всех турнирах за «железнодорожников», где забил три мяча и отдал шесть передач.

«Крылья Советов» финишировали десятыми в таблице РПЛ сезона 2024/25 с 31-м очком. «Локомотив» же стал шестым с 53-я баллами.

#фк локомотив #фк крылья советов #спорт #футбол #премьер-лига
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