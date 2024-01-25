Ракеты хуситов в стиле пинг-понг: почему США делают хорошую мину при плохой игре

Хуситы с ноября прошлого года в знак протеста против геноцида арабов в секторе Газа начали регулярно атаковать морские судна возле своих берегов

Фото: стоп-кадр видео

Горячий январь в Красном море

Первый месяц 2024 года в Красном море выдался горячим. Зона Аденского залива и Баб-эль-Мандебского пролива в последнее время стала напоминать симулятор известного игрального автомата «Морской бой». Один за одним проплывают корабли и хуситы стреляют по ним ракетами. Какие-то из кораблей плывут дальше, как ни в чем не бывало, а какие-то еле-еле доплывают до пункта назначения с повреждениями корпуса.

17 января в результате удара йеменского беспилотника загорелось торговое судно, сообщали в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Агентство Associated Press сообщало, что подвергшееся нападению судно – это сухогруз Eagle Gibraltar, шедший под флагом Маршалловых островов. Он принадлежит американской компании Eagle Bulk, которая базируется в штате Коннектикут.

22 января хуситское движение «Ансар Аллах» заявило об атаке противокорабельными ракетами на американский военный грузовой корабль Ocean Jazz. Хуситы характеризовали свой удар как успешный. Но в Центральном командовании и Пятом флоте США ответили, что это ложь. Мол, Центр навигационного сопровождения американцев поддерживал постоянную связь с теплоходом Ocean Jazz на протяжении всего его безопасного перехода.

Прямое попадание в военный корабль США

Наконец, сегодня йеменское движение «Ансар Аллах» объявило о прямом попадании в военный корабль США. По американским кораблям было выпущено три ракеты.

Хуситы стреляют по американским и британским кораблям, а в ответ следуют бодрые заявления, что «все проходит в штатном режиме» Фото: Public domain, commons.wikimedia.org

«Наши баллистические ракеты, несмотря на попытки военных кораблей их перехватить, достигли своих целей. Бой длился более двух часов и включал использование нескольких баллистических ракет», – заявил представитель движения Яхья Сариа.

Судоходная компания Maersk, пишет Reuters, сообщила, что взрывы заставили два судна развернуться, когда они проходили Баб-эль-Мандебский пролив у берегов Йемена в сопровождении ВМС США. По словам представителей Maersk, суда и экипаж не пострадали и в настоящее время возвращаются в Аденский залив под конвоем ВМС США. Американцы утверждают, что ракеты хуситов не поразили ни один американский военный корабль или коммерческое судно.

Как видим, ситуация складывается в стиле пинг-понг: хуситы стреляют по американским и британским кораблям, а в ответ следуют бодрые заявления, что «все проходит в штатном режиме». А если есть попадания в корабль, то англичане и американцы стараются про это умалчивать. Примерно по такому сценарию должны развиваться события и в феврале, если не дольше.

Переформатирование мировой логистики

Опасная обстановка на Красном море, в одном из ключевых мировых торговых путей между Европой и Азией, уже привела к полному переформатированию транспортной логистики. Многие компании вынужденно направляют свои суда в обход Африки, что очень здорово удлиняет транспортное плечо и увеличивает сроки и расходы на перевозку. Например, стоимость доставки одного контейнера в январе 2024 года по маршруту Китай – Европа выросла уже в 3 раза.

Опасная обстановка на Красном море уже привела к полному переформатированию транспортной логистики Фото: стоп-кадр видео

Транспортный коридор по Красному морю чрезвычайно важен для мировой экономики, потому что через него проходит около 15% мировой морской торговли, включая 8% торговли зерном, 12% – нефтью и 8% – сжиженным природным газом. Эти данные приводятся в январском совместном заявлении правительств США и еще 13 стран, отреагировавших на напряженность в регионе. Через этот узкий участок, который проходит от Баб-эль-Мандебского пролива у побережья Йемена до Суэцкого канала на севере Египта, около 30% мирового контейнерного трафика.

Хуситы декларируют, что будут наносить удары только по кораблям США и Великобритании, а также по всем судам, связанным с Израилем. Что касается всех остальных стран (включая Россию), то их судоходству в регионе ничего не угрожает. Более того, хуситы обещают обеспечивать безопасность прохода их кораблей в Красном море.

Стоит ли верить обещаниям хуситов?

К сожалению, верить этим обещаниям вряд ли стоит. Хотя бы потому, что с идентификацией целей у них дело поставлено не лучшим образом. Хотя бы из-за того, что под удар попадают и посторонние судна. Так, например, по сообщению агентства Reuters, 12 января йеменские хуситы атаковали по ошибке в Аденском заливе танкер под флагом Панамы, который перевозил российскую нефть. Снаряд упал в воду на расстоянии 400-500 м от судна.

За время с ноября прошлого года атакам подвергались и суда, принадлежащие другим странам. Джо Байден 15 января сообщил о 27 нападениях хуситов на суда, которые затронули более 50 государств.

Напомним, что хуситы с ноября 2023 года препятствуют судоходству под предлогом перехвата связанных или идущих в Израиль кораблей из солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас».

В ответ США регулярно наносят удары по объектам хуситов на территории Йемена. Так, в ночь на 12 января США и Великобритания начали операцию против хуситов, нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.

Хуситы многочисленны (речь идет о миллионах бойцов) и хорошо вооружены Фото: © Henry Ridgwell, Public Domain, commons.wikimedia.org

Миссия невозможна

По идее, чтобы прекратить атаки хуситов на свои корабли США, Израиль и Великобритания должны предпринять наземную операцию в Йемене. Но эта миссия не представляется осуществимой, потому что хуситы многочисленны (речь идет о миллионах бойцов) и хорошо вооружены.

Не стоит забывать и о поддержке хуситов Ираном. Кроме того, проведение наземной военной операции против хуситов ограничено сложным гористым рельефом местности. Даже авиаудары со стороны США и их союзников в этом случае оказываются малоэффективными.

Так что противостояние с хуситами обещает быть очень долгим и муторным для Запада и Израиля. Атаки хуситов на корабли Израиля, США и Великобритании будут продолжаться, а в ответ атакованные будут делать «хорошую мину при плохой игре» и изредка атаковать горы Йемена с воздуха. Об одном только можно уверенно говорить: спокойной жизни в этой части Ближнего Востока уже не будет.