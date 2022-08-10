Ракеты «Фау», самолеты Airacobra и Heinkel: Казань готовит выставку о летчике Девятаеве

«Жизнь как подвиг» – выставка с таким названием о летчике-герое Михаиле Девятаеве откроется 16 августа на территории Казанского Кремля, в музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Вернисаж приурочили к круглой дате – 15 августа (в этом году это понедельник, в музее – выходной) исполнится 65 лет со дня присвоения легендарному фронтовику звания Героя Советского Союза.

Михаил Девятаев с позывным «мордвин» (родился будущий герой в селе Торбеево на территории нынешней Мордовии и был тринадцатым из четырнадцати детей в семье), попав в немецкий концлагерь летом 1944 года, в феврале 1945 бежал, угнав немецкий самолет Heinkel. Прежде летчик, к слову, никогда не управлял такими машинами и летал на принципиально иных воздушных судах. На выставке будут представлены личные вещи героя – летная куртка, которую он с довоенного времени носил в казанском аэроклубе, речной капитанский китель – с 1957 года Девятаев был капитаном речного флота Казани, фуражка и т. д.Также можно увидеть макеты самолетов, которыми он управлял, – американский Airacobra и немецкий Heinkel. На первом Девятаева подбили в 1944 году в воздушном бою надо Львовом.

«Макеты для выставки изготовил казанский Дом занимательной науки и техники. Это некрупные экземпляры, выполненные в масштабе 1:48 из пластмассы. Кроме того, они обещали сделать нам и макет ракеты “Фау” к открытию, пока он еще не готов. Информацию об этом секретном оружии Девятаев смог вывезти из плена и предоставить СССР, что было стратегически важно», – сказал «Татар-информу» заведующий музеем-мемориалом Александр Александров.

Один из интересных и никогда ранее не выставлявшихся предметов, акцентировал собеседник агентства, – портрет Девятаева, вырезанный из дерева. Его нашли, готовясь к выставке, в фондах Национального музея РТ, чьим филиалом является Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941 – 1945. Будет представлена также графика 1943 – 1946 годов, фотографии, ранее не обнародованные из семейного архива Девятаева и фондов Нацмузея РТ.

Партнеры выставки – Казанский речной техникум и Российское военно-историческое общество. Инициатор – Фонд Михаила Девятаева, который возглавляет сын летчика-героя Александр Девятаев. На выставке планируют проводить встречи школьников и студентов с сыном Михаила Девятаева, смотреть и обсуждать вышедший несколько лет назад одноименный фильм.

«К сожалению, в Казани (где после войны жил и работал Михаил Девятаев) до сих пор нет Музея Девятаева. Хотя несколько лет назад уже было дано и соответствующее распоряжение Президента РТ, но Фонд сталкивается с некоторыми трудностями и факт остается фактом: на родине Девятаева, в мордовском селе Торбеево, Музей Девятаева есть, а в Казани так и нет. Может быть, после этой выставки что-то начнет меняться», – выразил надежду Александр Александров.

Выставка «Жизнь как подвиг» в Музее-мемориале Великой Отечественной войны будет работать до 13 ноября. Увидеть ее можно в том числе и по Пушкинской карте.