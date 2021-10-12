Ракету-носитель «Союз-2.1а» украсили хохломской росписью

Ракета-носитель «Союз-2.1а», которая в конце октября должна доставить к Международной космической станции грузовой корабль «Прогресс МС-18», расписана под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос».

«В связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода, а также в рамках соглашения о сотрудничестве госкорпорации „Роскосмос“ с Правительством Нижегородской области на ракету-носитель нанесена символика празднования этого события», — говорится в сообщении.

Запуск «Прогресса МС-18» с космодрома Байконур запланирован на 28 октября.

Хохлома — это русский стиль живописи по дереву, название которого происходит от одноименного села, расположенного неподалеку от Нижнего Новгорода.

В 2020 году генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рагозин предложил украшать ракеты хохломой и гжелью ради сохранения традиций русского народного промысла, а также гербами городов Золотого кольца — для рекламы внутреннего туризма.