Общество 25 ноября 2025 20:31

Ракетоносцы Ту-160 совершили 11-часовой полет над Северным Ледовитым океаном

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Об этом сообщает «ТАСС», приводя информацию Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что продолжительность миссии превысила 11 часов.

Минобороны напомнило, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей.

В ведомстве подчеркнули, что все вылеты воздушных судов ВКС России проходят в полном соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.

#Техника #полеты
