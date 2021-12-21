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Политика
21 декабря 2021  18:00

Ракетоносцы «Князь Олег» и «Новосибирск» вошли в состав ВМФ России

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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии приема атомных подводных лодок «Князь Олег» и «Новосибирск» в состав Военно-морского флота страны. Мероприятие прошло по видеосвязи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ближайшее время „Князь Олег“ и „Новосибирск“ пополнят состав Тихоокеанского флота и заметно повысят его боевой потенциал, будут обеспечивать безопасность России, надёжную защиту наших национальных интересов в Мировом океане», — сказал на церемонии глава государства.

О готовности крейсеров к подъему военно-морского флага из Северодвинска доложили замминистра обороны Алексей Криворучко и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

Подлодки проекта 955 и 955A относятся к четвертому поколению. Длина ракетоносца «Князь Олег» — 170 метров, погружается на глубину 450 метров. Длина АПЛ «Новосибирск» 130 метров. 

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