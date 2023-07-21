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Ракетный катер Черноморского флота на полигоне выполнил стрельбы по судну-мишени
Экипажи кораблей Черноморского флота выполнили ракетные стрельбы по надводным целям в ходе учения, сообщили в Минобороны России.
В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота экипаж катера «Ивановец» выстрелил противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря.
Данные телеметрии и видео с БПЛА подтвердили, что боевое упражнение было выполнено успешно, судно было уничтожено.
Кроме того, во время совместного учения корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, который временно закрыт для судоходства, а также предприняли комплекс мер по задержанию судна-нарушителя.
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