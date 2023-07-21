Ракетный катер Черноморского флота на полигоне выполнил стрельбы по судну-мишени

Экипажи кораблей Черноморского флота выполнили ракетные стрельбы по надводным целям в ходе учения, сообщили в Минобороны России.

В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота экипаж катера «Ивановец» выстрелил противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря.

Данные телеметрии и видео с БПЛА подтвердили, что боевое упражнение было выполнено успешно, судно было уничтожено.

Кроме того, во время совместного учения корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, который временно закрыт для судоходства, а также предприняли комплекс мер по задержанию судна-нарушителя.