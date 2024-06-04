Ракетные комплексы Черноморского флота нанесли удар по Украине

Согласно сообщению Министерства обороны РФ, береговые ракетные комплексы «Бастион», находящиеся на вооружении Черноморского флота, нанесли удар по наземным целям вооруженных сил Украины.

Как сообщается, личный состав дивизиона, получив данные с координатами целей, оперативно выдвинулся в позиционный район. Там военнослужащие развернули пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бастион» и осуществили пуски крылатых ракет.

Результаты объективного контроля подтвердили, что назначенные цели были поражены с высокой точностью.