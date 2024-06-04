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СВО 4 июня 2024 08:25

Ракетные комплексы Черноморского флота нанесли удар по Украине

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Согласно сообщению Министерства обороны РФ, береговые ракетные комплексы «Бастион», находящиеся на вооружении Черноморского флота, нанесли удар по наземным целям вооруженных сил Украины.

Как сообщается, личный состав дивизиона, получив данные с координатами целей, оперативно выдвинулся в позиционный район. Там военнослужащие развернули пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бастион» и осуществили пуски крылатых ракет.

Результаты объективного контроля подтвердили, что назначенные цели были поражены с высокой точностью.

#спецоперация на Украине
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