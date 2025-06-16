Ракетная эскалация Израиля и Ирана: начало большой ближневосточной войны?

Израиль атаковал ключевые объекты ядерной программы Ирана. В ответ иранская армия выпустила сотни баллистических ракет по Израилю. Атаки и контрудары происходят ежедневно и еженощно. И ни одна из сторон не готова к мирному урегулированию. К чему уже привело противостояние и будет ли дальнейшая эскалация – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Израиль атаковал ключевые объекты ядерной программы Ирана

Фото: стоп-кадр видео

Военная верхушка Ирана оказалась обезглавленной

Понятие «пятница, 13-е» подтвердило свою зловещую репутацию – в этот день Израиль атаковал ядерные объекты, генералов и ученых Ирана. Удар оказался самым масштабным за все время израильско-иранского противостояния.

По сообщениям СМИ, были убиты шестеро иранских физиков-ядерщиков и как минимум двадцать высокопоставленных иранских командиров. Среди них – командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами. Израиль также заявил о гибели главы сил «Кудс» генерала Исмаила Каани (именно «Кудс» был главным инструментом КСИР для операций за рубежом).

Таким образом, военная верхушка Ирана оказалась фактически обезглавленной почти в один момент.

Так как удары Израилем наносились по жилым домам высокопоставленных военных, среди жертв оказались и члены их семей, включая детей. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не пострадал и пообещал «покарать Израиль». Президент Масуд Пезешкиан заявил, что «мощный ответ заставит Израиль пожалеть о содеянном».

Помимо человеческих жертв зафиксированы повреждения гражданской и военной инфраструктуры. Мощный взрыв произошел в Тебризе – по информации Ynet, израильские ВВС уничтожили местный аэропорт. Также удары были нанесены по объектам в Ширазе (ракетный завод) и авиабазам в Керманшахе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире Fox News заявил об уничтожении ядерного реактора в Исфахане.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не пострадал и пообещал «покарать Израиль» Фото: kremlin.ru

Израильская операция напоминает нападение ВСУ на аэродромы России

Официально объявленная ЦАХАЛ причина атаки – прохождение ядерной программой Ирана «точки невозврата». Операцию израильтяне пафосно назвали «Ам Калави» – «Народ как лев».

По данным издания Israel Hayom, операция готовилась на протяжении нескольких лет. В ней были задействованы группы коммандос, ударные системы на транспортных средствах, а также беспилотники, запуск которых велся с территории самого Ирана. Именно из-за ударов изнутри операция оказалась столь эффективной.

Кстати, она очень напоминает недавние атаки украинских спецслужб на военные аэродромы в глубине России, что заставляет задуматься об истинных организаторах израильского удара.

«Операция по размещению дронов на территории Ирана очень напоминает недавнюю операцию Киева по атакам на наши аэродромы. Это просто одно и то же стратегическое решение. Очень не похоже на совпадение», – отметил в своем телеграм-канале философ и политолог Александр Дугин.

Иран выпустил по Израилю сотни баллистических ракет, назвав операцию «Правдивое обещание 3» Фото: стоп-кадр видео

Иранская операция «Правдивое обещание 3»

В иранском генштабе заявили, что Израиль пересек все красные линии и Тегеран отныне не считает себя связанным какими-либо ограничениями. Над мечетью в городе Кум подняли красный «флаг мести», сообщило агентство Tasnim. Тем же вечером Иран выпустил по Израилю сотни баллистических ракет, назвав операцию «Правдивое обещание 3».

По данным The Times of Israel, 25% иранских ракет не были перехвачены – «Железный купол» оказался неэффективен при массированном залпе.

Несмотря на то что израильская ПВО и американские силы в регионе смогли отразить большую часть атак, часть ракет достигла целей – сообщалось о взрывах в Иерусалиме и Тель-Авиве. КСИР заявил об ударах по «десяткам целей» в Израиле, включая военные базы.

С начала обострения конфликта в Иране погибли 224 человека, 1277 госпитализированы Фото: © Мохаммад Исмаил / РИА Новости

Когда все это закончится?

С начала обострения конфликта в Иране погибли 224 человека, 1277 госпитализированы, заявил Минздрав страны. По информации ведомства, 90% пострадавших – гражданские лица.

За три дня ракетных атак в Израиле погибли 24 человека, пострадали почти 600, следует из данных правительства страны.

Когда закончится конфликт? Увы, не скоро. У обеих сторон есть ресурсы для его продолжения. КСИР пообещал атаковать Израиль до полного уничтожения. Советник по нацбезопасности Цахи Ханегби сообщил, что у Ирана остаются «тысячи баллистических ракет».

В свою очередь, у Израиля также есть ресурсы для продолжения атак на Иран, тем более что им явно и неявно помогают американские военные. «Операция Израиля против иранской ядерной программы находится на начальной стадии, еврейское государство будет продолжать наносить удары по командным пунктам в Иране», – заявил постпред Израиля при Евросоюзе Хаим Регев.

Пока нет никаких объективных предпосылок к прекращению конфликта – стороны не только декларируют войну до уничтожения, но и подкрепляют эти декларации ежедневными ракетными ударами. Население Израиля и Ирана пребывает в состоянии паники, потому что военные действия не только расширяются, они качественно перерастают в уничтожение не только военных целей, но и энергетической и другой гражданской инфраструктуры. При этом много гражданских жертв, потому что есть попадания по абсолютно гражданским объектам.

Иран сумел нанести Израилю ощутимый урон, в том числе повредив научные, производственные и энергетические объекты Фото: стоп-кадр видео

Вместо «маленькой победоносной войны» – пробитый «Железный купол»

Иран через посредников из Катара и Омана дал понять: никаких переговоров с США и Израилем до окончания атак. Reuters со ссылкой на источник передает:

«Иранцы проинформировали катарских и оманских посредников, что они будут вести серьезные переговоры только после того, как Иран завершит свой ответ на израильские превентивные удары. Иран ясно дал понять, что не будет вести переговоры, находясь под атакой», – сказал агентству иранский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Иран сумел нанести Израилю ощутимый урон, в том числе повредив научные, производственные и энергетические объекты. Но остановка боевых действий сейчас – личная катастрофа для Нетаньяху. Вместо «маленькой победоносной войны» он получил пробитый «Железный купол» и несколько «маленьких Газ» на еврейской территории. Кабинету Биби война жизненно необходима.

Ни одна из сторон не собирается уступать. Кровавая жатва на Ближнем Востоке будет продолжаться еще как минимум несколько дней. Существует реальный риск втягивания США и последующей эскалации с вовлечением других стран. Одно ясно – победителей в этой войне не просматривается. Выиграть ракетной войной невозможно, и с каждым днем это становится все очевиднее.