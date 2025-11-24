news_header_top
Общество 24 ноября 2025 10:17

Ракета «Союз 2.1а» была установлена на стартовой площадке в Байконуре

Российская ракета «Союз 2.1а» была установлена на стартовой площадке космодрома Байконур. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«После установки в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты Роскосмоса продолжили готовить ее к пуску», – сообщает ведомство.

Запуск ракеты запланирован на 12:28 27 ноября. На новом космическом объекте полетят российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. Ожидается, что экипаж пробудет на орбите 242 дня.

#Роскосмос #космос #ракета
