Ракета-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником стартовала с Плесецка

Воздушно-космические силы (ВКС) России в пятницу провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«С Государственного испытательного космодрома Министерства обороны (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», – указано в сообщении.