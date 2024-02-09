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Происшествия 9 февраля 2024 13:29

Ракета-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником стартовала с Плесецка

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Воздушно-космические силы (ВКС) России в пятницу провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«С Государственного испытательного космодрома Министерства обороны (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», – указано в сообщении.

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