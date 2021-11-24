Ракета-носитель «Союз-2.1б» отправилась к МКС с новым модулем

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с кораблем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» стартовала с космодрома Байконур, сообщает ТАСС.

Головная часть в составе корабля и модуля должна отделиться от третьей ступени ракеты и отправиться на Международную космическую станцию (МКС), путь до которой продлится два дня.

Стыковка с лабораторным модулем «Наука» запланирована на 26 ноября в 18.25 по московскому времени.

Сейчас в стыковочном узле модуля находится грузовой корабль «Прогресс МС-17», который должен отделиться от станции в 14.18 (по мск) 25 ноября.

Как сообщил историк космонавтики Александр Железняков, масса полезной выводимой нагрузки составит 8,18 тонны и станет рекордной для запусков к МКС на ракете-носителе «Союз-2».