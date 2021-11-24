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Технологии
24 ноября 2021  17:32

Ракета-носитель «Союз-2.1б» отправилась к МКС с новым модулем

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» с кораблем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» стартовала с космодрома Байконур, сообщает ТАСС.

Головная часть в составе корабля и модуля должна отделиться от третьей ступени ракеты и отправиться на Международную космическую станцию (МКС), путь до которой продлится два дня. 

Стыковка с лабораторным модулем «Наука» запланирована на 26 ноября в 18.25 по московскому времени. 

Сейчас в стыковочном узле модуля находится грузовой корабль «Прогресс МС-17», который должен отделиться от станции в 14.18 (по мск) 25 ноября.

Как сообщил историк космонавтики Александр Железняков, масса полезной выводимой нагрузки составит 8,18 тонны и станет рекордной для запусков к МКС на ракете-носителе «Союз-2».

#Россия #мкс #космодром Байконур #ракета-носитель
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