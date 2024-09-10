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Видео: ракета Falcon 9 стартовала во Флориде c космическими туристами
10 сентября Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде c космическими туристами, не имеющими профессиональной подготовки.
Компания SpaceX ведет прямую трансляцию со старта ракеты Falcon 9 во Флориде с космическим кораблем Crew Dragon и экипажем из четырех непрофессиональных астронавтов. Согласно программе полета, 12 сентября планируется выход туристов в открытый космос.
Ранее запуск ракеты переносился минимум 2 раза по техническим причинам и непригодным для старта погодным условиям. Долгожданный старт корабля был дан в 5.23 по времени Восточного Побережья США (12.23 мск).
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