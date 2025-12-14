Райхан Габдуллина: «Когда играем с папой в «Голубой шали», для меня он – просто Зиганша»

«Работа над ролью – предельно интересный процесс. На репетициях ты живешь вместе с персонажем, смеешься, плачешь, начинаешь любить его», – рассказывает актриса театра Камала Райхан Габдуллина. «Интертат» расспросил ее о театральной династии, которую она представляет, ее первой большой роли в «Голубой шали» и творческом взаимодействии с мужем.





«Я буквально выросла в театре»

– Райхан, вы продолжатель самой большой актерской династии в татарском театре. Расскажите о ней.

– Моя бабушка Эльвира Шарафиева (диктор-переводчик ТГАТ им. Г. Камала, заслуженный работник культуры РТ, – прим. Т-и) родом из Актанышского района, дедушка Габдельфарт Шарафеев (актер ТГАТ им. Г. Камала, народный артист РТ, – прим. Т-и) – из Кукморского. Дедушка учился актерскому мастерству в ЛГИТМиК в классе Ларисы Дачко, Алексея Яна с Михаилом Боярским на параллельном курсе. Бабушка окончила режиссерский факультет Казанского института культуры. Их дочь, моя мама Гузель Габдуллина, буквально росла в театре, знала наизусть все спектакли, играла на сцене, ездила на все гастроли с родителями. И здесь же, в театре, она встретила своего возлюбленного – моего отца.

Я тоже росла в Камаловском театре. И по уже сложившейся традиции встретила там будущего мужа (Алмаз Бурганов, – прим. ред.). Мой младший брат окончил Казанское театральное училище, курс Фарида Бикчантаева, в настоящее время тоже начал работать актером театра. Так что мы всей нашей семьей посвятили себя театру.

В детстве я смотрела все спектакли, даже помню Шауката Биктемирова, Марселя Салимжанова (Р. Габдуллина родилась 23 декабря 1997 г., М. Салимжанов умер 26 марта 2002 г., – прим. Т-и). Прийти в театр для меня всегда было праздником. А сейчас я служу в этом театре.

– В какой школе вы учились?

– В [казанской] татарской гимназии №2 имени Шигабутдина Марджани. После 5 класса перешла в гимназию №33 в Авиастроительном районе, она тогда только открылась. А после 9-го поступила в Казанский музыкальный колледж имени Ильяса Аухадеева.

– Чем запомнились годы в музыкальном колледже?

– На самом деле я мечтала учиться в театральном училище. Но сейчас понимаю, что правильно сделала, поступив в музыкальный колледж. Очень благодарна моему педагогу Римме Ибрагимовой. Римма апа научила меня не просто петь, а чувствовать моң. Через свои песни, свое творчество она ввела меня в мир музыки.

После колледжа я училась на факультете актерского мастерства института культуры, курс Фарида Бикчантаева, и с 2021 года работаю актрисой в Камаловском театре.

– Получается, это ваш пятый сезон?

– Да, это пятый – юбилейный сезон, в следующем году у театра тоже юбилейный сезон – 120 лет. И я очень рада, что работаю в театре с такой большой историей.

«Когда играем с папой, для меня он – Зиганша абый»

– Помните, как вам предложили первую большую роль? Что тогда почувствовали?

– Это было очень неожиданно, я буквально пережила шок. На четвертом курсе мы с Фаридом абый Бикчантаевым ставили дипломный спектакль «Король Лир». После репетиции он позвал меня к себе и сказал: «Райхан, приходи завтра на репетицию на роль Майсары. Текст просмотри». Я сказала: «Хорошо, Фарид абый», а внутри, конечно, было сильное волнение. Было и страшно, и радостно. Так что моей первой ролью стала Майсара из легендарной «Голубой шали».

– В этом спектакле играет и ваш папа – Минвали Габдуллин. Это как-то отразилось на вашей игре? Не чувствовали себя неуютно?

– Нет, потому что на сцене ты просто актер. Ты должен быть в своей роли. Папа меня всегда поддерживает, придает мне сил, заботится, переживает за меня. Но на сцене он для меня – Зиганша абый, и только (смеется).

– Вы сказали, что познакомились с будущим мужем в театре. Когда поняли, что это любовь?

– Алмаз уже работал в театре, а я еще была студенткой. После некоторого времени общения с ним я поняла, что это мой человек, и мы решили создать семью.

– Дома устраиваете репетиции?

– Бывает. Учим слова, обдумываем роли, даем реплики. Если я начинаю петь, Алмаз подхватывает.

– Ваш младший брат Ирхан тоже выбрал актерскую стезю.

– Ирхан больше руководствуется чувствами, эмоциями, а я – сторонник логики и теории. Он тоже учился у Фарида абыя, окончил музыкальную школу. Играет на фортепиано, гитаре, сейчас учится играть на гармони.

– Чувствуете ответственность за него?

– Конечно. Папа дает советы мне, а я, в свою очередь, даю советы брату. Понимаю, что не надо настолько, но не могу чувствовать себя спокойно, пока не посоветую. Я же старшая сестра! (Смеется.)

– Вы когда-нибудь отказывались от ролей?

– Нет, такое я даже представить не могу. Каждая роль – хоть маленькая, хоть большая – для артиста очень дорога и важна. И работать над ролью – предельно интересный процесс. На репетициях ты живешь вместе с персонажем, смеешься, плачешь, начинаешь любить его.

«Начали работу над проектом «Камал FM» – будем знакомить с новостями театра»

– Ваш дядя Зульфат хазрат Габдуллин – хазрат. В вашем роду есть другие муллы, хазраты?

– Да. есть. Младший брат отца Зуфар абый – хазрат в мечети в Лаишево. Я сама недавно начала учиться в Российском исламском институте. У нас ведь многие старые афиши написаны на арабском или на «иске имля» (вариант арабского алфавита, использовавшийся для татарского языка до 1920 года, – прим. Т-и), джадидизм и кадимизм тоже связаны с религией. Мне хочется глубже понимать эти тонкости. Ну и знать арабский язык хотелось бы, поэтому я снова стала студенткой. Моя мама оканчивает магистратуру в том же институте.

– Вы участвуете в спектакле «Табу» театральной резиденции «Особняк Демидова». Какие у вас впечатления от участия в этом проекте?

– В этом спектакле мы рассказываем о сильных женщинах: выдающаяся Сара Садыкова, первая женщина-композитор, которую играю я, первый математик среди татарок, выпускница Сорбонны Сара Шакулова, основатель первой татарской женской гимназии Фатиха Аитова. Их жизнь не была легкой, но вернуть зрителям гордое имя татарской женщины – наш долг.

– Вы успели поработать с разными режиссерами. Не возникало желания самой поставить спектакль?

– Не знаю, может быть. Набравшись опыта, собрав свои мысли и чувства, могла бы стать режиссером какого-то поэтического вечера, посвященного развитию татарского языка. Если бы была такая возможность. А пока что своей актерской работы много, слава Богу.

– Снимаетесь в кино?

– Мой первый опыт в кино – это участие в сериале «Без луны звезда нам светит» по пьесе Туфана Миннуллина. Режиссер – Александр Далматов. Мы играли там вдвоем с мужем, Алмаз – в роли автора, Мансура Хасана, я была его женой – Алсу Матуровой. Рабочий процесс был очень интересный.

– Когда сериал выйдет на экраны?

– Алла бирса, должен выйти в январе.

– Какие спектакли вы сейчас репетируете, где мы увидим вас в ближайшем будущем?

– В конце ноября вышел спектакль «Джаудат и Зубаржат» по пьесе Ильгиза Зайниева. Он о дореволюционной татарской жизни, быте, временах, когда в татарском обществе происходили перемены. Я играю Зубаржат, Алмаз – Джаудата.

Недавно начали работу над проектом «Камал FM» – будем знакомить зрителей с новостями театра, будущими гастролями, афишей. Думаю, эта передача многим понравится.

«В студенческой постановке спектакля «Беренче театр» играла чернокожую Биби»

– Что вам ближе – комедии или драмы?

– Я считаю, что артист должен попробовать себя в разных жанрах. Еще студентами мы ставили комедию «Беренче театр» Галиасгара Камала, я играла служанку Биби, и мы сделали ее чернокожей. Не просто так, а потому что сам автор описывал этого персонажа как девушку с черным, «как чугун», лицом. Автор написал – мы сделали. Мне очень понравилось работать над этой ролью. Это был мой первый робкий шаг, после этого уже были «Голубая шаль», «Ситцевая свадьба», «Башмачки».

– У вас есть роль-мечта?

– Я бы сыграла в пьесе Чехова. Например, мы пробовали сделать его «Чайку» во время фестиваля «Навруз», я играла Машу, и эта роль прямо легла мне на душу. Я бы играла татарскую, русскую классику, в пьесах Шекспира, Мольера, Островского.

– Вы ведь еще и певица?

– Да, в свободное от спектаклей и репетиций время записываю песни. Из последних – «Ак болытны юлдаш итәр идем» («Белые облака») Резеды Ахияровой на стихи Ильдара Юзеева, а также «Мин – фәрештәң синең, онытма» («Я – твой ангел») Альфреда Якшимбетова на стихи Рузили Гатауллиной. У нас в театре довольно часто бывают творческие вечера, иногда выезжаем в районы, и эти песни очень хорошо принимают.

– Где вы отдыхаете?

– У нас есть дача рядом с деревней Студенец Верхнеуслонского района. Там же – дача моих родителей. Мы набираемся там сил, отдыхаем. Это очень живописные места, с одной стороны – леса, луга, с другой – Волга, родники. Наши соседи по даче – Асгат абый Хисматов, Зульфира апа Зарипова, Рузия Мутыгуллина, Фирая Акберова, Равиль абый Шарафеев.

– Что посоветуете тем, кто делает первые шаги в актерской профессии?

– Не сдаваться, столкнувшись с трудностями. Это рабочий процесс, в нашем деле бывают и потери, и приобретения. Но важно оставаться верным театру, нашему родному татарскому театру. Только тогда ты можешь стать настоящим артистом.

Вообще я считаю, что главная цель татарского артиста – сохранять и развивать татарский язык, служить нации. Спектакли – сильный элемент сохранения и популяризации языка, они побуждают изучать его и пробуждают чувство гордости за свою нацию.

Марьям Ибрагимова, «Интертат», перевод с татарского