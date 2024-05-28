Раису РТ доложили об итогах работы малых нефтяных компаний за I квартал 2024-го

Фото: tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел совещание с руководителями малых нефтяных компаний РТ, на котором были подведены итоги деятельности в I квартале 2024 года и определены задачи дальнейшего развития. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Президент России Владимир Путин отметил стабильные показатели в отрасли энергетики, в том числе и в нефтяной промышленности, сказал в начале встречи Минниханов.

Фото: tatarstan.ru

«Динамика добычи в России во много определяется обязательствами страны в рамках ОПЕК+ и добровольными сокращениями добычи и экспорта по договоренностям ряда стран ОПЕК+», — подчеркнул он и добавил, что в целом по республике в 1-м квартале ситуация была стабильной.

Фото: tatarstan.ru

В консолидированный бюджет республики за отчетный период поступило 2 242,4 млн рублей налоговых платежей, из них 1 470,7 млн — налог на прибыль.

По словам Минниханова, основное влияние на увеличение платежей, в частности, налога на прибыль, оказало улучшение результата от реализации нефти с учетом уплаты НДПИ и НДД, в основном за счет ценового фактора.

Затем были заслушаны несколько докладов: первый заместитель генерального директора — главный инженер компании «Нефтеконсорциум» Олег Вышенский рассказал об итогах работы малых нефтяных компаний РТ в 1-м квартале, также было доложено о выполнении организациями требований промышленной безопасности.