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Раису РТ доложили об итогах работы малых нефтяных компаний за I квартал 2024-го
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел совещание с руководителями малых нефтяных компаний РТ, на котором были подведены итоги деятельности в I квартале 2024 года и определены задачи дальнейшего развития. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Президент России Владимир Путин отметил стабильные показатели в отрасли энергетики, в том числе и в нефтяной промышленности, сказал в начале встречи Минниханов.
«Динамика добычи в России во много определяется обязательствами страны в рамках ОПЕК+ и добровольными сокращениями добычи и экспорта по договоренностям ряда стран ОПЕК+», — подчеркнул он и добавил, что в целом по республике в 1-м квартале ситуация была стабильной.
В консолидированный бюджет республики за отчетный период поступило 2 242,4 млн рублей налоговых платежей, из них 1 470,7 млн — налог на прибыль.
По словам Минниханова, основное влияние на увеличение платежей, в частности, налога на прибыль, оказало улучшение результата от реализации нефти с учетом уплаты НДПИ и НДД, в основном за счет ценового фактора.
Затем были заслушаны несколько докладов: первый заместитель генерального директора — главный инженер компании «Нефтеконсорциум» Олег Вышенский рассказал об итогах работы малых нефтяных компаний РТ в 1-м квартале, также было доложено о выполнении организациями требований промышленной безопасности.
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