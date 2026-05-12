«Райский сад» в центре Казани: в НМ РТ открылась выставка исламского искусства России

В Национальном музее Республики Татарстан открылась уникальная выставка исламского искусства, которая будет работать вплоть до 29 сентября. Экспозиция «Райский сад: искусство российского ислама» призвана раскрыть глубокий философский и эмоциональный смысл образа сада в мусульманской культуре.

Эта выставка – результат сотрудничества Национального музея Республики Татарстан, Государственного музея Востока, фонда «Марджани» и Института изучения стрит-арта. На выставке наряду с историческими экспонатами представлены работы современных художников из Татарстана, Дагестана, Башкортостана и Крыма.

Экспозиция разделена на шесть тематических зон: «Междумирье» («Бәрзах»), «Сад», «Духовность», «Любовь», «Тело» и «Смерть». Кураторы выставки Альфрид Бустанов и Полина Ёж отмечают, что проект основан на «переходных состояниях», которые испытывает человек. Каждый зал – это шаг к новому духовному миру. В начале выставки зритель попадает в особое пространство – «Бәрзах» (по исламским представлениям, промежуточное состояние, в котором пребывает душа в период между смертью и днем воскресения). Здесь с помощью кумгана и полотенца символически совершается ритуальное очищение – омовение, готовящее ко входу в сакральный сад.

«На нашей выставке очень важно, чтобы человек переходил из одного состояния в другое. В Коране есть аят, описывающий райские сады, в которых пребудут праведники. Мы использовали непрямые ассоциации, метафоры, взятые из ислама и культурных представлений. Например, в комнате „Бәрзах“ все переживания этого мира остаются за занавесом, это пространство знаков, в котором знакомый материальный мир уже исчез, а высшие смыслы еще не сформировались полностью», – объяснил Альфрид Бустанов философию экспозиции.

В зале «Сад» история повседневной жизни и садоводства представлена фотографиями из личных архивов советских мусульман. Экспозиция дополнена аудиорассказом целительницы Хаджар Эби, проживающей в селе Камышле Самарской области.

«Хаджар Эби всю свою жизнь посвятила целительству, помогая людям обрести духовное и физическое исцеление с помощью молитв. В аудиозаписи, представленной на выставке, вы можете услышать ее голос. Целительница рассказывает о своем детском сне: обняв бабушку, она заснула в постели и увидела во сне, как бежит в яблоневый сад и встречает там Хызыра Ильяса. В исламской космологии Хызыр Ильяс – это символический образ, означающий передачу знаний из поколения в поколение и указывающий путь», – пояснил Альфрид Бустанов.

Центральным символом выставки является райское дерево – метафора Тубы. Кураторы взяли этот образ из рукописи XVII века. Как отметила Полина Ёж, «дерево, корни которого тянутся к небу», - это символ человеческого духа. Хотя телесно человек живет на земле, его корни связывают его с духовным миром. После посещения зала духовности зрителю предоставляется возможность выбрать один из оставшихся залов, посвященных любви, телу или смерти.

В зале «Любовь» современная мусульманская мода и отреставрированные костюмы татарских женщин XIX века представлены в форме диалога «двух гурий». По словам кураторов, это символизирует отсутствие конфликта между музейными экспонатами и современным искусством – напротив, они тесно переплетаются. Зал «Тело» посвящен исламской медицине, а в зале «Смерть» представлены образцы надгробий тюркского мира и их изображения.

На выставке можно изучать древние рукописи и альбомы с помощью аудиозаписей и световых эффектов, а исторические артефакты – с помощью творчества современных художников, флористических композиций и ольфакторных композиций (включающих разные запахи – прим. Т-и). Старинные рукописи и золотоордынские ювелирные украшения представлены в сочетании с современными интерпретациями таких художников, как Марат Алиакберов, Рустам Кубик, Зульфия Илькаева и Джамиля Шах.

Камиля Билалова