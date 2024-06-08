Райские кущи элизиума и «Гроб Малевича»: в Казани откроется выставка современной мозаики

Алхимия мозаики

«Пенсионер» – так сам себя характеризует сейчас Исмаил Ахметов. В его личной коллекции современной мозаики более пятисот экспонатов. Большая часть – весьма габаритные произведения, которые вне выставок находятся в хранилищах в Балабаново, в Тарусе Московской области. В Казани на выставке, которая откроется 11 июня и будет работать три месяца – до 8 сентября, можно будет увидеть около полусотни, но среди них, например, самая масштабная и зрелищная работа «Алхимия» итальянской художницы Душаны Бравура. Занимает она целый зал двусветного пространства Галереи современного искусства Музея ИЗО Татарстана.

Самая масштабная и зрелищная работа – «Алхимия» итальянской художницы Душаны Бравура Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Необычную коллекцию бизнесмен родом из небольшого местечка в Казахстане, до распада Советского Союза учившийся в Челябинске и работавший в ракетном конструкторском бюро, собирал около 20 лет. Приехал однажды в Италию, в Равенну, и влюбился в мозаику. Крепко к тому моменту стоя на ногах, уже как владелец производства окон и керамических материалов стал покупать и привозить в Россию первые экземпляры своей коллекции, а потом и приглашать поработать здесь художников-мозаистов.

«Искусство для него – это страсть, это не бизнес. Они начали заниматься проектами, иногда преподавали, приезжали в его резиденцию. Так постепенно развивалось его собрание, его общение с искусством. Сейчас это самая большая коллекция произведений в технике мозаики, которые существуют в мире», – пояснила руководитель проекта Анна Маполис.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Из кабинета коллекционера в московском офисе на выставку в Казань доставили работу с незамысловатым названием «Рама». Огромный «многослойный», разумеется, мозаичный квадрат в квадрате – буквально рама для небольшого экрана в центре, на котором может транслироваться видео. Это единственный экспонат выставки, который соседствует в двусветном пространстве галереи рядом с невероятной инсталляцией «Алхимия».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В этой инсталляции зашифрована вся история искусства. Если рассматривать, можно найти много разных посланий. Специально сделан подиум, чтобы посетителям можно было здесь ходить, сидеть. Это пространство идеально подошло под эту работу – и второй свет здесь, и балконы, и сами габариты. Эта работа встала здесь как родная. Ведь инсталляция – это тип искусства, пространственная структура, которая дает возможность не только смотреть, но еще как бы присутствовать внутри», – рассказал об архитектуре выставки ее дизайнер художник Алексей Козырь.

По его словам, в инсталляции и экспозиции важна раскомплектованность зрения, чтобы работы можно было наблюдать с разных, неожиданных ракурсов.

«Конечно, идеальное пространство – это белый куб. Но местное двусветное пространство, его, на первый взгляд, невыставочность, мы используем, чтобы строить вот такое странное, напряженное, драматическое экспозиционное пространство. Причем для экспозиции наличие пустот и пауз, так же, как в музыке, – важнейшая и сложнейшая задача, которую художник, архитектор чувствует. Поэтому если есть большое произведение, вокруг него должны быть паузы или ритмически они должны быть поддерживаемы», – считает Козырь.

«Знамя Победы», несуществующий алфавит и «Гроб Малевича»

По названию самого масштабного экспоната выставки условно в проекте обозначена одна из ее частей – «Алхимия». Сюда причислены и экспонаты третьего этажа. Например, уменьшенная копия здания Музея архитектурного рисунка в исторической части Берлина. Сама постройка была реализована в 2009-2011 годах, а для выставки «Реликварий» в рамках IV Биеннале современного искусства в 2011 году архитектор Сергей Чобан в соавторстве с японским художником воспроизвели «макет» здания уже как самостоятельный объект современного искусства. Сергей Чобан, напомним, на слуху у казанцев благодаря Молодежным архитектурным биеннале, проходившим несколько лет назад в Иннополисе, а также, например, в связи с разработкой мастер-плана Адмиралтейской слободы.

Риккардо Ликато придумал собственный язык, и доставленные в Казань скульптуры – буквы этого языка. Работы называются «Ласло» и «Олово» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Здесь же экспонируются работы Ольги Солдатовой, итальянской суперзвезды мозаичных произведений Марко де Луки, две из трех скульптур, созданных за жизнь еще одним итальянским классиком мозаики Риккардо Ликато, выставки которого в России проходили в Эрмитаже и в Москве в Музее современного искусства. Ликато придумал собственный язык, и доставленные в Казань скульптуры – буквы этого языка. Работы называются «Ласло» и «Олово».

Рядом произведение знаменитого российского художника, академика Академии художеств Владимира Наседкина «Знамя Победы» – это постмодернистский подход к мозаике. Работа была создана в 2015 году к большой выставке, приуроченной к юбилею Победы.

Самый неординарный экспонат – совместная работа 2011 года польской художницы Матильды Трацевски и российского художника Вячеслава Мизина с названием «Гроб Малевича» Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Как обратила внимание Анна Маполис, флаг здесь – план Красной площади с разметкой для парада, обозначением башен, Кремлевской стены и трибун. В небольшом фрагменте флага транслируется видео Парада Победы 1945 года.

Самый неординарный экспонат – совместная работа 2011 года польской художницы Матильды Трацевски и российского художника Вячеслава Мизина с названием «Гроб Малевича». Как объяснил куратора проекта Александр Пономарев, к вернисажу в конструкцию будет вмонтирован экран, «в котором будет транслироваться видео, где Малевич будет проситься наружу».

Скульптура Марко Бравура Ardea purpurea («Птица Феникс») состоит из мелких фрагментов муранского стекла, раковин моллюсков реки Оки и… даже саморезов в качестве равноправных декоративных элементов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На третьем же этаже в одном из пространств можно будет увидеть фильм с 3D-4D-эффектом о Марко Бравура на тему его произведений. Отметим, что созданная им специально для выставки в Казани трехметровая скульптура Ardea purpurea («Птица Феникс») к моменту встречи с корреспондентом информагентства отчего-то была размещена именно в этой части экспозиции. Ее мозаика состоит из мелких фрагментов муранского стекла, раковин моллюсков реки Оки и… даже саморезов в качестве равноправных декоративных элементов. Аналогичная 10-метровая Ardea purpurea, к слову, есть в Равенне, а 6-метровая – в Бейруте.

Элизиум с райскими птицами и Pink Floyd

Однако прежде чем испытать культурное потрясение от «Гроба Малевича», завершающего линию экспонатов третьего этажа, посетители выставки успеют уловить эстетическое наслаждение в «Элизиуме» – райском саду.

Зеленый лабиринт как решение экспозиционного пространства выстроен на втором этаже галереи, и именно с него начнется осмотр. Здесь представлены мозаичные птицы и гнезда, созданные Душаной Бравура и ее отцом Марко Бравура. Эту часть выставки будут сопровождать звуки природы и музыка Pink Floyd.

За несколько дней до вернисажа в Казани Марко Бравура исполнилось 75 лет. Выставка – некоторым образом реверанс творчеству Бравура Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Кстати, за несколько дней до вернисажа в Казани маэстро исполнилось 75 лет. Юбилей он отметил с командой, которая привезла проект в столицу Татарстана. А сама выставка – некоторым образом реверанс творчеству Бравура.

«Мы адаптировали достаточно непростое пространство музея в соответствии с идеологией выставки. Оно не очень большое, компактное, но нам надо было поженить это пространство с художественными произведениями, которые мы тут будем экспонировать. Возникла идея классического садово-паркового лабиринта. Сделан он по шаблонам таких лабиринтов, только маленький. В нем живут райские птицы, там же их райские гнезда. Долго прорабатывались варианты с натуральной зеленью. В условиях долгого экспонирования это оказалось едва ли воплотимо. В итоге лабиринт собран из модулей 60х60, и каждый модуль группируется вручную – работают художники-ландшафтники. Каждый элемент тоже набран вручную и скомпонован по разверткам. Тоже своего рода художественное произведение получается – как мозаику из зелени собирали эти райские чащи», – рассказал Алексей Козырь.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

С самой сутью мозаичности увязано и название выставки «Эмерджентность красоты». Отдельный элемент мозаики сам по себе не обладает той эстетической притягательностью и красотой, которая рождается, когда множество частичек складываются в одно целое.