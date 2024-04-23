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Раиси заявил, что Израиль прекратит существование в случае нападения на Иран
Возможное нападение на Иран станет большой ошибкой для Израиля и поставит под сомнение его существование. С таким заявлением во время визита в Пакистан выступил Президент Ирана Ибрахим Раиси, сообщает его пресс-служба.
«Если допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, для него возникнут совершенно другие условия, – подчеркнул он. – И неясно, останется ли что-нибудь от израильского режима».
Ибрахим Раиси подчеркнул, что последний удар по Израилю стал «наказанием» за атаку на иранское консульство в Дамаске. В дальнейшем его страна продолжит защищать Палестину и ее народ.
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