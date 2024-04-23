Раиси заявил, что Израиль прекратит существование в случае нападения на Иран

Возможное нападение на Иран станет большой ошибкой для Израиля и поставит под сомнение его существование. С таким заявлением во время визита в Пакистан выступил Президент Ирана Ибрахим Раиси, сообщает его пресс-служба.

«Если допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, для него возникнут совершенно другие условия, – подчеркнул он. – И неясно, останется ли что-нибудь от израильского режима».

Ибрахим Раиси подчеркнул, что последний удар по Израилю стал «наказанием» за атаку на иранское консульство в Дамаске. В дальнейшем его страна продолжит защищать Палестину и ее народ.