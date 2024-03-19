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Раиси поздравил Путина с победой на выборах Президента России
Президент России Владимир Путин поговорил с иранским коллегой Эбрахимом Раиси по телефону. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Эбрахим Раиси тепло поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост Президента РФ, выразив уверенность, что российско-иранские дружественные отношения продолжат и впредь динамично развиваться на благо народов двух стран», — сказано в сообщении.
Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, включая расширение торгово-экономических связей и реализацию совместных инвестиционных проектов.
Также они рассмотрели кризисную обстановку в зоне палестино-израильского конфликта и выразили серьезную обеспокоенность ростом количества жертв среди мирного населения и катастрофическим ухудшением гуманитарной ситуации в Газе.
Президенты условились в дальнейшем координировать действия России и Ирана на многосторонних площадках, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, к которому Иран присоединился в качестве полноправного участника.
Путин передал добрые пожелания в адрес Верховного руководителя Ирана Сейеда Али Хаменеи, а также поздравил иранский народ со Священным месяцем Рамадан и наступлением весеннего праздника Науруз.
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