Раиси поздравил Путина с победой на выборах Президента России

Президент России Владимир Путин поговорил с иранским коллегой Эбрахимом Раиси по телефону. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Эбрахим Раиси тепло поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост Президента РФ, выразив уверенность, что российско-иранские дружественные отношения продолжат и впредь динамично развиваться на благо народов двух стран», — сказано в сообщении.

Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, включая расширение торгово-экономических связей и реализацию совместных инвестиционных проектов.

Также они рассмотрели кризисную обстановку в зоне палестино-израильского конфликта и выразили серьезную обеспокоенность ростом количества жертв среди мирного населения и катастрофическим ухудшением гуманитарной ситуации в Газе.

Президенты условились в дальнейшем координировать действия России и Ирана на многосторонних площадках, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, к которому Иран присоединился в качестве полноправного участника.

Путин передал добрые пожелания в адрес Верховного руководителя Ирана Сейеда Али Хаменеи, а также поздравил иранский народ со Священным месяцем Рамадан и наступлением весеннего праздника Науруз.

По итогам обработки 100% протоколов УИК на выборах Президента России действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов набрал 4,31% голосов избирателей, а занявший третье место Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%. За представителя ЛДПР Леонида Слуцкого проголосовали 3,20% избирателей. В Татарстане нынешний Президент по итогам обработки 100% протоколов набрал 88,74% голосов. Официальные результаты ЦИК РФ планирует представить 21 марта.