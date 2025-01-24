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Общество 24 января 2025 10:51

Раис Татарстана встретился с Приволжским транспортным прокурором Максимом Суровым

Сегодня в Доме Правительства Татарстана состоялась встреча Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с Приволжским транспортным прокурором Максимом Суровым.

Во время беседы они обсудили исполнение законов, соблюдение прав и свобод человека и гражданина в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и внутреннего водного транспорта, а также в таможенной сфере.

Вчера Максим Суров провел в столице Татарстана личный прием жителей республики.

Суров занял должность Приволжского транспортного прокурора в октябре прошлого года по указу Президента России Владимира Путина.

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