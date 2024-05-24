Раис Татарстана встретился с первым замглавы Минтруда России

Раис Татарстана Рустам Минниханов и первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на встрече в Казани обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества ведомства с республикой на региональном уровне, а также рынок труда и взаимодействие в сфере социальной защиты.

«Ольга Баталина прибыла в Казань для участия в мероприятиях IV Форума руководителей организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детей с психическими расстройствами „Мы в ответе за наших детей“», — передает пресс-служба Раиса РТ.

Во встрече приняли участие заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова.

Фото: tatarstan.ru